Verrückte Goalie-Show – Assist inklusive

90. Minute, Fortuna Düsseldorf droht sich im Viertelfinal des DFB-Pokals beim Viertligisten aus Saarbrücken zu blamieren. Doch beim Eckball eilt Torhüter Florian Kastenmeier nach vorne. Der Ball kommt tatsächlich in seine Richtung, sein Kopfball wird zur perfekten Vorlage zum 1:1 (siehe Video oben).

Doch der Bundesligist tut sich auch in der Verlängerung schwer und muss ins Elfmeterschiessen. Kastenmeier pariert dort zwei Versuche der Unterklassigen, einer schiesst drüber – und trotzdem macht sich sein Gegenüber zum Helden des Abends. Daniel Batz, der Saarbrücken-Keeper, wehrt vier Elfmeter der Düsseldorfer ab.

Saarbrücken gelingt die Sensation!

Daniel Batz hat 5 Elfmeter gehalten.

Kann man mal machen. #FCSF95pic.twitter.com/Uvh4oGvlr3 — Herr Naumann (@HerrNaumann) March 3, 2020

Bereits in der 83. Minute hatte er einen Penalty pariert. Saarbrücken siegte schlussendlich 8:7 nach Penaltyschiessen. 20 Schützen traten an – als nächstes wären die Goalies an der Reihe gewesen. So verrückt wollte es das Cup-Drehbuch dann aber doch nicht. Geschichte schrieben Saarbrücken und sein Goalie Batz dennoch: Nie zuvor hatte sich ein Viertligist für den Pokal-Halbfinal qualifiziert.



Fussball

(te)