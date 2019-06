Viel spricht gegen Koller – Rahmen im Anflug

Am Montag nimmt der FCB die Vorbereitung für die Saison 2019/20 in Angriff. Ob der Vize-Meister mit Trainer Marcel Koller in die kommende Spielzeit gehen wird, ist unklar. Seit Wochen wird in Basel über einen Trainerwechsel spekuliert. Aber rund um den Club haben sich die Anzeichen verdichtet. Der Entscheid gegen Koller könnte schon gefallen sein.

Umfrage Patrick Rahmen als Nachfolger von Marcel Koller. Eine kluge Entscheidung? Ja. Rahmen als ehemaliger Basel-Spieler wird den Club zurück zum Erfolg führen.

Warten wir ab. Rahmen muss zuerst beweisen, dass er der richtige Mann für den Job ist.

Nein. Unter Koller hätte Basel nächste Saison um den Meistertitel spielen können.

«20 Minuten» weiss, dass der FCB über Pfingsten im Kontakt mit Patrick Rahmen stand und auch bereits die Vereinsleitung des FCA davon in Kenntnis gesetzt hat. Gestern sollen weitere Gespräche stattgefunden haben. Es ist wohl nur noch eine Frage von Stunden beziehungsweise von Vertragsdetails, bis Basel den neuen Trainer offiziell macht.

Trotz einer starken Rückrunde mit nur einer Niederlage und dem Cupsieg sprechen einige Gründe gegen eine Zukunft mit Koller. Das Hauptargument, das gegen den 58-jährigen Zürcher spricht, ist fehlende Akzeptanz. Aus dem Team sind kaum Voten zu vernehmen, die den Trainer stärken. Im Dezember gab es eine Aussprache, bei der sich Spieler bei Sportchef Marco Streller und Präsident Bernhard Burgener über den Trainer beklagten. Und auch wenn man sich nach dem klärenden Gespräch zusammenraufte, richtig gut wurde es auch dann nicht.

Ausserdem beschränkten sich die kritischen Stimmen nicht auf die Unzufriedenen, was bedenklich ist. Ein offenes Geheimnis ist zudem, dass Sportchef und Trainer selten auf der gleichen Wellenlänge sind.

Wie heikel es ist, in eine neue Saison zu starten, wenn das Binnenklima gestört ist, weiss keiner besser als Streller. Im Fall von Raphael Wicky warf er sich im Nachhinein vor, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben, als Zweifel aufkamen. Auch das ist ein Argument.

Koller vermittelte nie den Eindruck, Feuer und Leidenschaft für den Club gefangen zu haben. «Basel ist mehr als ein Verein. Basel ist ein Lebensinhalt», sagt Alex Frei. Für Koller aber nur ein Job. Das brachte ihm im emotionalen FCB-Umfeld keine Sympathien ein.

