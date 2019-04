Vom Feuerspektakel bis zu Messis goldenem Tor

Feuerwerke und Korken knallten in Thessaloniki, als PAOK erstmals seit 34 Jahren und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den griechischen Meistertitel gewann. Die Fans feierten den langersehnten Triumph entsprechend ausgelassen und rund um das Toumba-Stadion sowie in der ganzen Hafenstadt herrschte in der Nacht auf den 22. April der Ausnahmezustand. Seit vergangenem Wochenende ist auch die spanische Meisterschaft entschieden. Der FC Barcelona sicherte sich den Titel dank eines Treffers des argentinischen Stürmerstars Lionel Messi ebenfalls im eigenen Stadion frühzeitig. Die Barça-Spieler kosteten den Moment mit ihren Kindern aus.

In Italien hat sich Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo zum 8. Mal in Folge durchgesetzt. Der Rekordmeister feierte nach einem 2:1-Heimsieg gegen Fiorentina den 35. Meistertitel seit Gründung des Clubs. Einen Tag darauf entschied Paris Saint-Germain die französische Meisterschaft für sich. Das Starensemble um den brasilianischen Stürmer Neymar machte mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Monaco alles klar und brachte dem Club den 8. Meistertitel ein.

Bei uns hat YB wie schon im Vorjahr das Rennen gemacht. Die Berner wurden bereits sieben Runden vor Schluss und vom Sofa aus zum insgesamt 13. Mal Schweizer Meister. In anderen europäischen Ligen ist das Meisterrennen noch nicht entschieden. Im Video oben sehen Sie auch, wo sich der Kampf um die begehrten Trophäen zuspitzt.

