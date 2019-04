Von Bergen beendet seine Karriere

«Steve von Bergen hat sich entschieden, seine Karriere als Profifussballer zu beenden», teilen die Young Boys mit. Der 35-jährige YB-Captain absolviert also noch acht Runden mit den Bernern und hängt am 25. Mai seine Fussballschuhe an den Nagel. «Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Entscheid zu fällen. Es tut weh, daran zu denken, nicht mehr auf dem Platz zu stehen und nicht mehr mit den Teamkollegen in der Kabine zu sein. Gleichzeitig freue ich mich enorm, dass wir mit YB Clubgeschichte geschrieben haben und in den nächsten Wochen weiterhin schreiben werden», sagt Von Bergen.

Für den 35-Jährigen ist klar, dass er seine Karriere nicht bei einem anderen Verein ausklingen lassen wird. «Die 19 Jahre als Profi haben Spuren hinterlassen. Aber ich gehe, wenn es am schönsten ist. Die Erfolge mit YB bedeuten mir enorm viel und sind ein toller Abschluss meiner Karriere.»

«Wir haben grosses Verständnis, dass er sich für den Rücktritt nach dieser tollen Saison entschieden hat. Er wird uns als Leader auf und neben dem Platz fehlen», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher. Der Neuenburger wird den Bernern aber erhalten bleiben – in welcher Form steht noch nicht fest. «Es ist uns wichtig, ein solches Vorbild für die Jungen weiterhin in unserer Organisation zu haben», so Spycher.

