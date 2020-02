Trotz Penalty-Ärger eine Art Meisterprüfung

Peter Zeidlers bemerkenswerter Sprint zur Eckfahne drückte alles aus, was derzeit den FC St. Gallen ausmacht. Der seiner Mannschaft kraftvoll entgegenspringende Trainer steht für Emotion, Energie und eine verschworene Einheit in Grün-Weiss. Er steht für einen äusserst erfolgreichen Weg, den das Überraschungsteam aus der Ostschweiz in dieser Saison geht. Und von diesem lässt dich der FCSG nicht einmal vom VAR abbringen, der es mit Zeidlers Mannschaft beim 3:3 gegen YB wahrlich nicht gutgemeint hat.

So einen sensationellen Höhenflug des FC St. Gallen hätte vor der Saison keiner erwartet. Und trotzdem stehen die Ostschweizer trotz dem Remis im Härtetest gegen YB weiter auf Platz 1 der Super-League-Tabelle. War das Drama gegen die Berner die Meisterprüfung für die Ostschweizer?

Die Ostschweizer verblüffen von Woche zu Woche

«Das ist schon ein wenig weit hergeholt, denn oft entscheiden in Ligen die Spiele gegen vermeintlich einfache Gegner», sagt Lukas Görtler nach dem Remis im Spitzenkampf. Auch wenn St. Gallen zum dritten Mal in dieser Meisterschaft nicht gegen die Berner gewinnen konnte (2:3, 3:4 und 3:3), findet der Torschütze zum vermeintlichen 3:2-Sieg der Espen nach 91 Minuten am Sonntag: «Dass wir YB schlagen können, haben wir schon länger gewusst. Aber unser Ziel ist, immer das Maximum herauszuholen, jedes Spiel gewinnen zu können.»

Die Dynamik, die Energie und das Pressing, mit dem die Ostschweizer Woche für Woche die Liga verblüffen und die Fans begeistern, sucht man bei den anderen Teams in der heimischen Liga nur allzuoft vergeblich. Und das Selbstvertrauen der Espen wächst mit jedem Sieg und Punkt. Darum sagt Cedric Itten auf die Frage mit der Meisterprüfung: «Wir sind bereit. Das haben wir jetzt auch schon Mehrfach bewiesen.»

Die nächste Stufe

«Wir spielen eine tolle Saison, sind mit YB und auch Basel vorne dabei auf dem Podium und deshalb ist es spannend», sagt Zeidler. «Es ist schon eine nächste Stufe. Dass die Mannschaft wahnsinnig Energie entwickeln kann, hat sie jetzt schon ein paarmal gezeigt. Unser Ziel war, mit YB mithalten zu können – auch ergebnistechnisch – und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.»

Machen die St. Galler so weiter, zünden sie auch die letzte Stufe. Zuzutrauen ist es dem Zeidler-Team – ob es vor der Saison erwartet wurde oder nicht.

