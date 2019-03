Warum Schär nicht hätte weiterspielen dürfen

Der Arzt des Schweizer Nationalteams zieht die Notbremse. Am Samstag noch hatte er Fabian Schär gegen Georgien gegen trotz heftigem Schlag gegen den Kopf weiterspielen lassen. Gestern kam die Wende. Schär wird am Dienstag gegen Dänemark nicht spielen. Teamarzt Damian Meli begründet es gegenüber dem «Tages-Anzeiger» so: «Die Rückkehr in den Sport benötigt eine gewisse Zeit.»

Meli traf den Entschluss gegen den Willen von Schär, der erneut spielen wollte.

«Alles andere als dieser Entscheid wäre komisch», sagt Gery Büsser. Er ist eine Schweizer Referenz bei Hirnerschütterungen. Er sitzt in der medizinischen Kommission des Eishockeyverbandes und ist Chefarzt bei der Schulthess-Klinik.

Für ihn wie seine Kommissionskollegen ist klar, dass Schär schon nach dem Zusammenprall gegen Georgien nicht mehr hätte spielen dürfen. Nachdem Schär zusammensackte war er auch während der Pflege noch sichtlich benommen und somit seien Anzeichen gegeben, die auf eine Hirnerschütterung hinwiesen. «Schär ist nach dem Zusammenprall nicht im Vollbesitz seiner Kräfte», begründet er weiter.

Büsser sagt, dass man im Fussball bei Hirnerschütterungen noch nicht derart sensibilisiert sei wie zum Beispiel im Eishockey: Prallen Köpfe zusammen, wird häufig weitergespielt, wenn es irgendwie geht.

