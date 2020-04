Warum diese Frau jetzt GC-Besitzerin ist

Sechs Spieler hat Jorge Mendes bei den Wolverhampton Wanderers untergebracht. Der bekannteste heisst Ruben Neves, ist 23 und hat bereits einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Mendes ist sein Berater und jener von Cristiano Ronaldo. Und Wolverhampton nicht ohne Grund der Club, bei dem die meisten seiner Spieler ihr Geld verdienen. Aber der Reihe nach.

Mendes' Beraterfirma heisst Gestifute. Sie hat, so schreibt es die Sonntagszeitung, im Jahr 2015 die Transferrechte an über 50 Spielern, verdient damit viel Geld. Das will der chinesische Konzern Fosun auch, er kauft sich deswegen bei Gestifute ein. Die Fifa wiederum macht nicht mit, dem Weltverband missfällt, dass Berater und Externe Geld mit Spielern verdienen. Sie entscheidet, dass die Transferrechte von Profis nur bei den jeweiligen Vereinen liegen sollen, verbietet die sogenannte «Third Party Ownership».

Fosun also macht kurzen Prozess, kauft 2016 eben die Wolverhampton Wanderers und damit lukrative Transferrechte. Der Verein spielt damals noch in Englands zweithöchster Liga und kostet die Chinesen 60 Millionen. Grund für den Einstieg bei den Wanderers ist Mendes, mit dem Fosun eine gute Beziehung pflegt. Fosun aber will mehr, in einer internen E-Mail an Gestifute, die durch die Football Leaks den Weg an die Öffentlichtkeit fand, steht: «Unser Ziel ist es, mit euch ein weltweites System im Fussball aufzubauen. Mit Clubs und Trainingseinrichtungen auf verschiedenen Stufen.»

Von den Verbänden in den Weg gelegte Steine räumt Fosun ohne Probleme weg, gerade jetzt wieder beim Beispiel GC. Es ist nicht erlaubt, dass ein Besitzer zwei Vereine gleichzeitig führt. Also steht der Name Fosun nirgends, offiziell wird der Verein an ein Unternehmen namens Champion Union HK Holdings Limited verkauft. Dessen Besitzerin heisst Jenny Wang. Sie ist die Frau von – genau – Fosun-Mitgründer Guo Guangchang.

