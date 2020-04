Was ist los beim FC Basel?

Beim FC Basel herrscht derzeit dicke Luft. Es scheint manchen gar so, als ob die Lage im Club bald explodieren könnte. Indizien dafür gibt es mehrere. Zuletzt die Drohung vom Präsidenten des FC Basels, Bernhard Burgener, die «SonntagsZeitung» verklagen zu wollen, wenn sie unbewiesene Spekulationen veröffentliche.

Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es zur grössten Krise des Clubs seit langer Zeit gekommen? Weshalb ist der FC Basel nicht mehr der ruhige Club, den man aus vergangenen Jahren kennt? Exakte Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Die Tamedia-Redaktion (kostenpflichtig) hat es dennoch versucht und ein paar dringliche Fragen beantwortet.

Geldreserven sind geschrumpft

Eine Frage, die die Tamedia-Redaktion beantwortet, ist diejenige nach den Finanzen. So sei der FC Basel, als Burgener den Club übernahm, sportlich und wirtschaftlich glänzend dagestanden. Der Kader habe einen Wert von 52,4 Millionen Franken gehabt. Und in der FC Basel 1893 AG hätten sich – neben dem Eigenkapital von 15,8 Millionen Franken – Reserven von 22 Millionen Franken in Form von Rückstellungen für Ersatzbeschaffung befunden. Auch habe es noch 22 Millionen Franken Eigenkapital in der FC Basel Holding AG als zusätzliche Absicherung gegeben.

Ein Grossteil von diesem Geld scheint nun aber weg zu sein. «In zweieinhalb Jahren unter der Führung von Burgener wurden nahezu zwei Drittel der ehemaligen Gesamtreserve von 60 Millionen Franken aufgebraucht», schreibt die Tamedia-Redaktion.

Spieler sind misstrauisch

Daraus ergibt sich die Frage: Wird der FCB seine Rechnungen auch in Zukunft noch bezahlen können? Wie sich die exakte Situation darstellt und wie sich die Corona-Krise weiter auswirken wird, weiss natürlich keine Redaktion der Welt, auch die Tamedia-Redaktion nicht. Wenn aber FCB-CEO Roland Heri in einem Interview mit der Website «rotblauapp.ch» sagt, dass momentan die Liquidität des Clubs besonderes Augenmerk verlange, dann lässt das aufhorchen. Kurzarbeit und Lohnverzicht könnten die finanzielle Situation verbessern, das Problem jedoch: Mit den Spielern stocken die Verhandlungen.

Warum aber das? Einerseits, so schreibt die Tamedia-Redaktion, seien die Spieler wegen der sportlichen Aspekte misstrauisch. Mehrere Spieler störten sich daran, dass weiter forsch von Titeln und Erfolgen gesprochen wird, während der Kader aber nicht verstärkt wird. Und: Die Spieler hätten immer weniger Vertrauen in die Verantwortlichen. Der Präsident sei weit weg. Und sie würden nicht über die finanzielle Situation des Clubs informiert.

Wie geht es weiter?

Bestens zu sehen ist das Misstrauen der Spieler in einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichten, insbesondere in einem Satz: «Alle Spieler der ersten Mannschaft sind auch in den nächsten Monaten, in welchen keine Spiele stattfinden, bereit, auf Teile ihres Lohnes zu verzichten, vorausgesetzt, sie wissen, wo das Geld hinfliesst und für was es verwendet wird.»

Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht. Werden die Verantwortlichen doch noch einen Weg aus der Krise finden?

Fussball

(nih)