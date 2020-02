Was macht der Stinkfinger am Allerwertesten?

Austria Lustenau trat im österreichischen Fussballcup als Unterklassiger gegen WSG Tirol an. Der Underdog schaffte die Überraschung. Lustenau warf Tirol mit 5:4 nach Penaltyschiessen aus dem Wettbewerb. Einige Spieler hatten ihre Emotionen nicht im Griff.

Die Geste von Tirol-Goalie Ferdinand Oswald ist sogar auf TV-Bildern zu sehen. Er hält den Stinkfinger an seinen Allerwertesten. War dieser gegen die Lustenau-Fans gerichtet? Oswald meint in der «Tiroler Tageszeitung» dazu: «Ich habe mich am Arsch gekratzt und es steht nirgendwo, dass das verboten ist.» Die Botschaft war eine andere. Eine über vermeintliche Provokations-Versuche. «Wir werden bespuckt und es wird versucht, uns mit Fahnen zu schlagen. Und ich werde von meiner Siebenjährigen gefragt, was es heisst, wenn die Fans ‹Oswald, du Hurensohn› schreien.»

Auf dem Weg in die Kabine angespuckt

Auch Teamkollege Ione Cabrera berichtet von Provokationen von der Tribüne und meint, auf dem Weg in die Kabine angespuckt worden zu sein. «Die Fans sollen jubeln und sich freuen, aber anspucken muss ich mich nicht lassen», stellte der spanische Innenverteidiger klar.

Der Tiroler Sportchef Stefan Köck meinte zu den Vorwürfen: «Mir ist davon nichts bekannt, aber die Spieler sollen sich natürlich in erster Linie auf ihre Leistung konzentrieren. Und auf Provokationen reagiert man am besten mit Erfolg. Den haben wir momentan leider nicht.»

