Was trägt hier Markus Babbel eigentlich?

Nicht ganz ein Jahr ist es her, da hat Markus Babbel dem FC Luzern den Rücken gekehrt. Der Deutsche kündigte am 3. Januar 2018 seinen Rücktritt per Ende Saison an und begründete diesen mit Differenzen mit der Vereinsführung. Diese reagierte beleidigt und stellte den Coach zwei Tage darauf per sofort frei.

Im Mai 2018 wurde Babbel zum Trainer des australischen Vereins Western Sydney Wanderers ernannt. Der 46-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Sein Einstand in «Down Under» ist ihm mit einem 4:3-Sieg im Cup über den Hellenic Athletic Club aus Darwin geglückt, wodurch seine Mannschaft in die Achtelfinals vorrückte. Sie spielte sich gar bis in den Halbfinal vor, wo dann im Oktober gegen Stadtrivale Sydney allerdings Endstation (0:2) war.

In der Meisterschaft hingegen kam Babbels Equipe nicht auf Touren. Nach neun absolvierten Runden liegen die Wanderers mit 9 Punkten auf Rang 7 der Tabelle. Am Stephanstag konnten sie mit einem 2:2 bei Adelaide immerhin einen Punkt holen. Das Resultat gab allerdings weniger zu reden als das von Babbel getragene Hemd.

«Direkt vom Barbeque gekommen?»

Im Netz liessen entsprechende Kommentare nicht lange auf sich warten. Ein Twitter-User fragt beispielsweise: «Wer ist im Moment die stilvollste Person in der A-League? Markus Babbel oder Michael Zappone?» Der Fussball-Kommentator fällt auch immer wieder mit farbigen Hemden auf. Babbel hat ihn nun aber offenbar in den Schatten gestellt. «Sieht aus, als wäre er gerade vom Familien-Christmas-Barbeque gekommen», witzelt ein anderer.

Und für diesen VfB-Fan – Babbel spielte als Profi zuletzt bei Stuttgart (bis 2007) und stieg danach beim Bundesligisten vom Co- zum Haupttrainer auf – ist klar:

Markus Babbel - unter der Woche spielt er bei der #DartsWM, am Wochenende ist er Trainer der Western Sydney Wanderers. https://t.co/iXbSWAByqh– #Essi (@Paddypolidis) 26. Dezember 2018

