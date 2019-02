Weil er nicht spielt, ist ganz Japan sauer

Kazuyoshi Miura ist Fussballprofi beim Yokohama FC in seiner japanischen Heimat. Im Januar hatte er seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert, die Meldung ging um die Welt. Am Wochenende fiel er aus dem Kader und musste auf der Tribüne Platz nehmen, dies versetzte ganz Japan in Aufregung. Doch warum?

Mit 15 Jahren brach Miura die Schule ab und verliess seine Heimat, um Fussballer zu werden. Für seinen Traum zog er ohne Eltern nach Brasilien – das war 1982. Mit 19 folgte der erste Profivertrag beim FC Santos. 1990 die Rückkehr in seine Heimat. Zwei Abstecher nach Europa folgten: die Saison 1994/95 verbrachte er beim FC Genua, 1999 ein halbes Jahr bei Dinamo Zagreb. Seit 2005 ist er bei Yokohama. Am Dienstag wurde er nun 52 Jahre alt – und ist immer noch Profi.

King Kazu, wie er in seinem Heimatland ehrfürchtig genannt wird, ist nicht nur der älteste Profi-Fussballer der Welt, er ist eine lebende Legende. Als nun Yokohama-Coach Edson Tavares am Wochenende dem Fussball-Oldie nicht mal mehr seinen Stammplatz auf der Ersatzbank gönnte, kam dies im Land der aufgehenden Sonne einer Majestätsbeleidigung gleich.

Vorlage für weltbekannten Manga

Sein Vertrag läuft noch bis Ende Januar 2020. «Ich weiss, dass ich nicht mehr der Jüngste bin», sagte Miura – nicht nach dem Spiel, sondern 2005 nach seiner Vertragsunterschrift in Yokohama.

Wem der Werdegang King Kazus bekannt vorkommt, der denkt wohl an die Manga-Serie «Captain Tsubasa». Miuras Werdegang war Vorbild für das Leben der Titelfigur Tsubasa Ohzora.

