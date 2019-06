Welche Spielerin hat den schönsten Partner?

Fussball-Weltmeisterschaften sind in den vergangenen Jahren auch zu so etwas wie inoffizielle Miss-Wahlen geworden. Auf den Tribünen wird Ausschau gehalten, denn irgendwo sitzen sie: die WAGs, die «Wifes and Girlfriends» von Fussballern. Kaum ein Boulevard-Medium, das noch nie eine Abstimmung darüber geführt hat, welche nun die wahlweise schönste oder heisseste Spielerfrau ist.

Auch in diesen Tagen findet eine Fussball-Weltmeisterschaft statt, ganz in der Nähe, in Frankreich. Doch die Lara Gut-Behramis, die Shakiras, die Victoria Beckhams, sie werden nicht da sein, um ganz unfreiwillig an diesen Wahlen teilzunehmen. Weil es sich beim Turnier um die Frauen-WM handelt.

Warum also nicht einmal den Spiess umdrehen? Dafür braucht es erstmal eine gute Bezeichnung. Spielerinnenmann? Der Duden sagt Nein und liefert keine Alternative. Zum Glück sind uns die Engländer wieder einmal voraus und empfehlen das Akronym HAP, was – irgendwie logisch – bedeutet: «Husbands and Partners». Wir haben einige von ihnen zusammengesucht. Viel Spass beim Voten!

Welcher ist der schänste HAB (Husband and Boyfriend) der WM-Spielerinnen?

Fussball

(mro)