Wenn 11 Torhüter auf dem Platz stehen

Tritt der VfB Stuttgart auswärts an, tragen die Spieler rote Trikots. Bei Heimspielen sind die Leibchen weiss. Läuft der Gegner, bei dem der VfB zu Gast ist, in rot-weissen Trikots auf und würde Stuttgart im Heim- oder Auswärtstrikot antreten, würden sich die Leibchen zu sehr ähneln. Unter den Spielern könnte Verwechslungsgefahr entstehen. Hinzu kommt, dass Stuttgart das dritte offizielle Trikot erst diese Woche vorstellt.

So musste sich der VfB für das Auswärtsspiel gegen Heidenheim, die in rot-weissen Trikots spielen, etwas einfallen lassen. Die Schwaben waren kreativ und entschieden sich dafür, die Feldspieler mit den Trikotfarben des Torhüters auszustatten. So spielten also zehn Stuttgarter mit schwarz-minten Trikots. Namen und Rückennummern waren jedoch jene der Spieler. Da sich der Schlussmann von den Feldspielern unterscheiden muss, lief der Schweizer Torhüter von Stuttgart, Gregor Kobel, in einem mintfarbenen Outfit auf.

Spielerisch gesehen, brachte der Tenü-Farbenwechsel nicht allzu viel. Stuttgart verspielte eine 2:0-Führung und musste sich am Schluss mit einem 2:2 begnügen.

Fussball

