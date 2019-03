Wenn Vladimir Petkovic «so» ein Gefühl hat

Bei bester Laune hoben die Schweizer am Donnerstag um 15.30 Uhr in Kloten Richtung Georgien ab. Sie starten am Samstag im 2900 km Luftlinie entfernten Tiflis in die EM-Qualifikation 2020. «Mit einem guten Start in eine Qualifikation legt man den Grundstein für die weiteren Spiele», sagt Captain Stephan Lichtsteiner.

Video Xhaka crasht das Interview von Embolo Die Nati ist am Donnerstag ohne Admir Mehmedi nach Georgien gereist. Der Stürmer von Wolfsburg ist erkältet. Ob der 28-Jährige am Sonntag nach der Rückkehr der SFV-Delegation in die Schweiz wieder zum Team stösst, ist noch offen. (sda/freshfocus)

Seine Mannschaft will auch an die er­folgreiche Nations-League-Kampagne anknüpfen, die sie mit einem spektakulären 5:2-Heimsieg gegen Belgien abgeschlossen hatte. Auch dank eines Systemwechsels vom gewohnten 4-2-3-1 auf eine Dreierabwehr und zwei Angreifer.

Ein System, das Vladimir Petkovic im Frühjahr 2018 in Griechenland (1:0) ­lancierte und bis November festigte. Dadurch ist die Nati flexibler geworden und weniger berechenbar.

«Die Dreierabwehr ist keine fixe Idee»

Der Nationaltrainer hat das passende Personal für ein variableres Spiel, das Kader hat nach der WM insgesamt an Breite dazugewonnen. Gesetzt ist eigentlich nur die Achse mit Yann Sommer, Fabian Schär und Manuel Akanji und der unersetzbare Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld.

Greift Petkovic gegen Georgien auf sein Erfolgssystem aus dem fulminanten Belgien-Spiel zurück? «Die Dreierabwehr ist keine fixe Idee», sagte der 55-Jährige. «Wenn ich das Gefühl habe, dass es das richtige Mittel ist, dann spielen wir so.» Am Dienstag und Mittwoch liess er auf jeden Fall «so» trainieren.

Und wenn er Xherdan Shaqiri, der zuletzt meist als Zehner seine besten Leistungen zeigte, und Stürmer Haris Seferovic, der 2019 im Trikot von Benfica Lissabon bislang quasi für zwei traf, ersetzen muss, könnte bei Petkovic auch am Samstag «so» ein Gefühl aufkommen.

