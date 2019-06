Wenn der Schiri zum DJ wird

Normalerweise lässt Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin die Spieler auf dem Feld nach seiner Pfeife tanzen. In der aktuellen Sommerpause wechselte der 40-Jährige das Metier und liess 5000 Fans zu seiner Mucke tanzen. Aytekin legte am Tropical Beach Festival in Landau in der Pfalz auf. Er bekam dabei Unterstützung von House-DJ Steve Norton.

Für den Unparteiischen ist es nicht das erste Mal, dass er am Plattenteller steht. «Ich habe ein sehr professionelles DJ-Equipment-Set und mache da letztendlich ein bisschen elektronische Musik. Einfach nur für mich, um da ein bisschen Spass zu haben», sagte er 2017 über seine Leidenschaft.

Und so sieht Aytekin normalerweise auf dem Platz aus:



Die Schiedsrichter für #M05BVB:



🗣️ Deniz Aytekin



🚩 Christian Dietz

🚩 Eduard Beitinger

4⃣ Michael Bacher



📺 Günter Perl

📼 Christof Günsch pic.twitter.com/3LKDH2W9Zv — Borussia Dortmund (@BVB) 24. November 2018

Fussball

(hua)