Fussballspieler hat mehr Lust auf Trash-TV

Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Dieses Sprichwort hatte wohl der englische Fussballer Finn Tapp im Kopf, als er sich letzte Woche ins Flugzeug nach Südafrika setzte, um an der TV-Show «Love Island» teilzunehmen.

Tage zuvor hatte er nämlich noch Pech: Beim Spiel seines unterklassigen Clubs Oxford City war Tapp nach einer heftigen Kollision verletzt ausgewechselt worden, musste mit einer Bahre vom Feld getragen werden.

«Seinen Abschluss sollte er verbessern»

Seinem Club verriet der 20-Jährige von seiner Suche nach der Liebe nichts. Die Ärzte von Oxford City warteten auf ihn für medizinische Untersuchungen, der Trainer erwartete, dass Tapp im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen würde. Doch sie warteten vergeblich, amüsierte sich Tapp zu diesem Zeitpunkt doch bereits viele Flugstunden entfernt. Bemerkenswert: Von seiner Verletzung war im TV nichts zu sehen. Er vergnügte sich mit den anderen Kandidaten, trank Wein an einem Date.

Wer jetzt aber denkt, dass Tapp bestraft wird, der irrt sich. So twitterte Oxford City: «Der Club wurde nicht informiert, dass Finn Tapp an ‹Love Island› teilnimmt – das ist ein normaler Ablauf für alle Teilnehmer. Wir verstehen das und wünschen Finn viel Glück in der Show.»

What a player #FinnTapp is, he’s started well on @LoveIsland but we hope his finishing improves #Finley #LoveIsland2020 #LoveIsland #City1882 pic.twitter.com/m7Xx3wDSLp