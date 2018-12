Wenn die Liebe zu Boca grösser ist

Dass das Rückspiel des Superclassico zwischen Boca Juniors und River Plate am Sonntag in Madrid ausgetragen wird, ist für die spanische Metropole Fluch und Segen zugleich. Die Fans der argentinischen Mannschaften lassen zwar die Kassen klingen, doch das immense Sicherheitsaufgebot in der Stadt und um das Bernabéu verursacht hohe Kosten. Den Matchbesuchern ist dies egal, Hauptsache sie können beim wichtigen – für sie weltbewegenden – Ereignis dabei sein. Für die meisten ist das mehr als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und vergleichbar mit dem Segen Gottes.

Die Liebe der Fans zu ihren Lieblingen kennt kaum Grenzen, wie Nicolas Mattera gegenüber der spanischen Sportzeitung «Marca» verrät. Als Mitglied des Exekutivkomitees des Boca-Juniors-Fanclubs in Madrid hat er in den vergangenen Tagen einiges erlebt, das Aussenstehende nicht nachvollziehen können und wohl als Fluch bezeichnen. «Ich kenne Leute, die sich wegen Boca scheiden liessen», erzählt Mattera. «Bei der Frage Boca oder ich hat sich der Mann für Boca entschieden.» Wer vom Boca-Virus erfasst wird, lässt sich offenbar nicht mehr bremsen.

«Tausende von Geschichten» die aufzeigen, wie weit eingefleischte Boca-Fans für ihren Club gehen würden, könnte Mattera schildern. «Momentan landen ungefähr drei- bis vierhundert von Leuten aus Argentinien bei uns. Es gibt tatsächlich einige Fans, die uns ihr Auto im Austausch für ein Flug- und Matchticket angeboten haben», sagt er.

Boca-Fans kennen keine Grenzen

Das Sparkonto geplündert

Andere sind laut Mattera derart angefressen, dass sie sogar ihren Job hingeschmissen haben, um ihren Lieblingen fast überall hin zu folgen. «Und manche gaben ihre ganzen Ersparnisse her, um sich ein Ticket für den Superclassico zu ergattern.» Andere hätten sich mit der Bitte gemeldet, auf der Terrasse eines Hauses schlafen zu können, da ihnen das Geld für eine Unterkunft fehlt.

Mattera glaubt, dass vereinzelte sogar mehr ihr letztes Hemd hergeben würden, um das Rückspiel des Finals der Copa Libertadores im Stadion mitverfolgen zu können. «Wie gross die Begeisterung für Boca wirklich ist, kann man aber nur bei einem Spiel im La Bombonera erfahren», ist der Spanier überzeugt. Was am Wochenende in Madrid zu sehen ist, scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein.

Fussball

(ddu)