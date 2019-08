Wenn die Liebe zu Salah blind macht

Seit Wochen hatte Louis Fowler auf diesen Moment gewartet. Der 11-jährige Junge verbrachte seine Sommerferien damit, vor dem Eingang von Liverpools Trainingszentrum Melwood zu warten und hoffte, ein Foto mit einem seiner Helden zu ergattern. Am Samstagnachmittag war es soweit. Als einer der letzten Spieler verliess Mohamed Salah das Gelände in seinem Auto.

Louis erkannte den Ägypter, winkte, rannte dem Auto verzweifelt nach – und lief in eine Strassenlaterne. Der Zusammenstoss war so heftig, dass der Bub bewusstlos und mit blutender Nase auf der Strasse liegen blieb.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9