«Marcel Koller und ich haben uns gefunden»

Sie war mit einigem Interesse erwartet worden: Die Halbjahres-Bilanz des FC Basel. Gesprächsstoff lieferten die letzten Wochen ja zur Genüge: Spieler, die sich über die Arbeit des Trainers beklagen. Ein Trainer, der sich über den Fitnesszustand seiner Spieler beklagt. Ein Sportdirektor, dem nachgesagt wird, dass er mit dem Trainer nicht kann.

Und dann? Dann passierte an diesem Mittwochnachmittag ... nichts. Oder fast gar nichts. Roland Heri, bislang Chief Operating Officer, wird neu CEO, also Chief Executive Officer. Er will sich künftig «vermehrt der Öffentlichkeitsarbeit widmen».

Sonst? Haben sich alle gern beim FCB. Sportdirektor Marco Streller sagte über das Verhältnis zu Trainer Marcel Koller: «Wir haben uns gefunden.» Koller sagte über das Verhältnis zu den Spielern: «Die letzten beiden Partien haben zur Genüge gezeigt, dass wir gemeinsam nach vorne gehen.» Und Heri sagte über den Präsidenten: «Er steht dann auf dem Deck, wenn der Sturm über die Planken tost.»

Gut, bei der letzten Aussage muss die Frage erlaubt sein, was es genau alles braucht, bis der FCB-Präsident einen Sturm erkennt. 19 Punkte Rückstand auf die Young Boys reichen dazu jedenfalls nicht, Bernhard Burgener war an der Pressekonferenz nicht anwesend. Er führt lieber aus der zweiten Reihe. Ausserdem hatte er ja schon am Vortag mit Karl-Heinz Rummenigge für Fotos posiert, als die Basler bekannt gaben, dass sie beim FC Bayern München eine IT-Lösung einkaufen.

Die Botschaft, die der FCB einen Tag später ohne seinen Präsidenten platzieren wollte, passte in die besinnliche Weihnachtszeit: Alles gut hier, wir haben keine Probleme, das wird schon alles fein werden im neuen Jahr. Gut, Streller musste schon zugeben, er sei «mit 19 Punkten Rückstand auf YB» nicht zufrieden. Aber grundsätzlich hatte er in der ersten Saisonhälfte nebst «vielen Tiefen» auch «viele Höhen» gesehen. Zum Beispiel, dass «viele junge Spieler Verantwortung übernommen haben».

Die Basler haben also einen Burgfrieden geschlossen. Die Frage bleibt, wie lange der Bestand haben wird.

