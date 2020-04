Wie vergibt die SFL in Coronazeiten die Lizenz?

Der Entscheid der Lizenzkommission wäre am 27. April 2020 kommuniziert worden. Wegen der Corona-Pandemie sind viele der eingereichten Unterlagen aber Makulatur, weil die Krise die finanzielle Situation der Clubs massiv veränderte. Unter welchen Kriterien wird nun eine Lizenz für die nächste Saison erteilt? Kann die SFL überhaupt eine Beurteilung vornehmen, solange die finanzielle Lage der Proficlubs ungewiss ist? Welche Möglichkeiten bieten sich der Liga? Fragen und Antworten rund um das Lizenzierungsverfahren.

Was ist das Lizenzierungsverfahren?

Das erste Lizenzierungsverfahren führte die damalige National-Liga bereits 1979 ein. Das heute durchgeführte Verfahren geht auf den Beschluss der Uefa zurück, auf Beginn der Saison 2004/05 für ihre Mitgliedsverbände eine einheitliche Lizenz zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben (Champions League und Europa League) einzuführen. Die Schweizer Clubs müssen rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle und sicherheitsspezifische Kriterien erfüllen, um eine Lizenz zu erhalten, welche die Teilnahme an den beiden höchsten nationalen Meisterschaften, aber auch an den Uefa-Clubwettbewerben erlaubt. Das ganze Verfahren dauert rund sechs Monate.

Wer ist Lizenzgeber?

Marc Juillerat leitet die Rechtsabteilung der Swiss Football League. (Foto: Keystone)

Lizenzgeber ist die Swiss Football League (SFL). Seit 1. März 2013 ist Marc Juillerat bei der SFL als Chief Legal Officer tätig. Der Berner leitet die Rechtsabteilung der Liga und ist in der Rolle des Licensing Managers für die Clublizenzierung der SFL verantwortlich. Der 16-köpfigen unabhängigen Lizenzkommission steht Bernhard Welten als Präsident vor.









Welche Lizenzen gibt es?

Lizenz I: Meisterschaft der Super League und Uefa-Clubwettbewerbe

Lizenz II: Meisterschaft der Super League

Lizenz III: Meisterschaft der Challenge League.





Wer ist aktueller Lizenzbewerber?

Die 20 Clubs der Super League und der Challenge League sowie vier Bewerber aus der Promotion League (Etoile Carouge, Rapperswil-Jona, Stade Nyonnais und Yverdon) haben bis 2. März 2020 fristgerecht ein entsprechendes Lizenzgesuch für die Saison 2020/21 eingereicht.

Was passiert mit den Gesuchen wegen der Coronakrise?

Das Lizenzverfahren für die nationalen Meisterschaften wurde bis auf unbestimmte Zeit sistiert. «Wie das Verfahren im Detail fortgesetzt wird, ist aktuell noch nicht entschieden», sagt Licensing Manager Marc Juillerat auf Nachfrage. Man müsse die Beschlüsse des Bundesrats abwarten, der erst in einer seiner nächsten Sitzungen entscheidet, wann Veranstaltungen wie Fussballspiele wieder möglich sein werden. Die SFL wird gestützt darauf die weiteren Schritte an die Hand nehmen. «Es braucht unbedingt einen zeitlichen Referenzpunkt, damit wir weiterfahren können. Klar ist aber, dass wir uns hinsichtlich der Budgetierung nicht mehr auf die eingereichten Unterlagen stützen können», sagt Juillerat.

Wieso ist eine Lizenzvergabe nicht früher möglich?

«Die Idee ist, dass wir den Spielbetrieb und die sportliche Integrität des Wettbewerbs nicht durch die Lizenzvergabe beeinflussen dürfen. Das oberste Ziel bleibt ja weiterhin, die Saison 2019/20 zu Ende zu spielen. Ein Beispiel dazu: Einem Club wird die beantragte Lizenz verweigert, weil er die erforderlichen Auflagen nicht erfüllen kann. Er wäre somit sportlich beispielsweise für den Aufstieg aus dem Rennen und die Spieler wären demotiviert. Um eine solche Beeinflussung zu verhindern, werden die Clubs erst unmittelbar vor der letzten Runde, beziehungsweise vor der Barrage informiert.»

Welche Zahlen sind massgebend, nachdem die Unterlagen vom 2. März überholt sind?

«Ein geeigneter Stichtag könnte der 30. Juni 2020 sein, an dem bei vielen Clubs das Geschäftsjahr endet. Wir könnten dann den Jahresabschluss für die Lizenzierung verwenden. Es ist aber auch absehbar, dass wir Anpassungen machen müssen. Es wäre unrealistisch, wenn die SFL in dieser prekären Situation stur an ihren Vorgaben festhalten würde. Wir werden daher versuchen, den Clubs so weit wie möglich entgegenzukommen.»



Welche Punkte müssen trotz Corona erfüllt sein, um eine Lizenz zu erhalten?

«Ein Club muss im aufwändigen Verfahren hauptsächlich nachweisen, dass er über die wirtschaftlichen Mittel verfügt, die gesamte Saison bestreiten zu können. Dabei muss er seinen finanziellen Verpflichtungen – insbesondere den Arbeitnehmern gegenüber – nachkommen», so Juillerat. «Auch wenn es bis auf Weiteres unter den gegebenen Umständen unmöglich ist, ein plausibles Budget für die nächste Saison einzureichen, wird es eine gewisse Kontrolle der finanziellen Situation benötigen. Es muss unbedingt verhindert werden, dass nach wenigen Runden der neuen Meisterschaft ein Club wegbricht.»

Wer hat das letzte Wort in dieser Ausnahmesituation?

«Anpassungen in den Regularien der SFL für die Lizenzierung der nationalen Meisterschaften werden durch das Komitee der SFL oder durch die Clubs selbst beschlossen. Die Vorgaben werden dann von den Lizenzbehörden umgesetzt, welche aus unabhängigen Anwälten und Wirtschaftsprüfern zusammengesetzt sind. Die Uefa bestimmt demgegenüber über die Rahmenbedingungen für die Lizenzvergabe für die Teilnahme an der Champions League und der Europa League. Sie hat bereits beschlossen, dass für die Lizenz für die kommende europäische Saison keine Budgets eingereicht werden müssen.»

Gibt es einen zumindest vagen Zeitplan?

«Der hängt davon ab, ob und wann es mit der Meisterschaft weitergehen kann. Einen wichtigen Schritt hat die Uefa gemacht, indem die EM-Endrunde auf den Sommer 2021 verschoben wurde und die nationalen Ligen so je nach Szenario zumindest bis Ende Juli Zeit haben, die Saison zu beenden. Aber es ist und bleibt alles noch vage.

Fussball