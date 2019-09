Wiederholt der FCB in Bern die Krasnodar-Gala?

In den letzten Jahren waren die Duelle zwischen YB und dem FC Basel selten brisant. Lange war die Basler der Konkurrenz enteilt. In den letzten beiden Meisterschaften schafften die Berner jeweils ein zu dickes Punktepolster zwischen sich und dem Verfolger vom Rheinknie, um Spannung an der Tabellenspitze aufkommen zu lassen.

In der letzten Saison konnte der FCB gegen jeden Gegner in der Liga mindestens zweimal gewinnen – mit zwei Ausnahmen: Gegen Lugano (ein Sieg, drei Remis) und gegen YB. Die Bilanz gegen die Young Boys war ernüchternd. Vielmehr sind die letztjährigen Zahlen aus Sicht der Basler gelinde gesagt vernichtend: 1:7, 1:3, 2:2, 1:3 – 5:15 Tore.

«Wir haben in der letzten Saison oft nicht gut ausgesehen gegen YB», sagt Marcel Koller, als er auf das Duell im Stade de Suisse angesprochen wurde. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der schlimmsten Schlappe der letzten Jahrzehnte (am 23. September 2018) reist der FCB am Sonntag (ab 16 Uhr im Ticker) wieder nach Bern.

Diesmal reisen die Basler allerdings mit breiter Brust in die Bundeshauptstadt, mit dem zurückgekehrten Selbstverständnis, in grossen Spielen bereit zu sein – zumindest macht das Team nach der Galavorstellung in der Europa League den Eindruck. Der FCB fegte Krasnodar mit einer 5:0-Packung aus dem Joggeli und setzte mit einer starken Leistung drei Tage vor dem Spitzenkampf ein Ausrufezeichen.

Siege tun immer gut

«Die beiden Spiele sind schwierig zu vergleichen», sagt Koller am Freitag an der Medienkonferenz. Ein Sieg würde immer gut tun, so der FCB-Trainer schmunzelnd und zeigt es auch gleich vor in dem er theatralisch und deutlich einatmet, als rieche er förmlich den Erfolg. So ein Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen. «Ein 1:0 tut gut», so Koller, «ein 5:0 tut noch ein wenig mehr gut. Es sind unterschiedliche Torschützen, die auch Werbung für sich machen konnten. Selbstvertrauen kann man nicht herbeireden, das kann man nur erleben und umsetzen.»

Seine Mannschaft konnte zweifellos mehr für die Moral tun. Obwohl die Young Boys eine gute zweite Halbzeit spielten, konnten sie die 1:2-Niederlage in Porto nicht abwenden. Besonders in der Verteidigung war YB nicht auf der Höhe. Die Dreierkette bestehend aus Zesiger, Sörensen und Bürgy war oftmals überfordert. Und vorne fehlt den Bernern die Effizienz alter Tage.

«YB hat nach wie vor viel Schnelligkeit und Wucht. Ich habe ein Interview mit Sportchef Spycher gesehen, wo er explizit betont hat, dass man auf Physis geachtet habe bei der Zusammenstellung der Mannschaft», so Koller. Deshalb glaube der FCB-Trainer nicht daran, dass YB schwächer sei als in der letzten Saison. «Wir wissen was nötig ist. Entscheidend ist, dass wir das umsetzen.» Und dann zeigt sich auch der wahre Wert der Gala gegen Krasnodar und ob das rotblaue Selbstverständnis dauerhaft zurück ist.

