Xhaka erhält Besuch – und Anruf vom Coach

Es vergeht derzeit kaum eine Stunde ohne Neuigkeiten, Spekulationen und Kommentaren zu Granit Xhaka. Der Schweizer Arsenal-Captain – oder sein Verhalten vom Wochenende – ist das Top-Thema der Premier League. Vor allem auf der Insel. TV-Experten kritisieren, Fans jagen ihn zum Teufel und seine Teamkameraden tun sich mit der ganzen Situation zumindest schwer. Und der Hauptdarsteller im grossen Arsenal-Theater? Er schweigt weiter.

Nachdem bisher wenig öffentliche Unterstützung von seinen Teamkamerden kam, äusserte sich Arsenal-Abwehrspieler Hector Bellerin zum Vorfall – und warb für Verständnis. «Wir alle sind Menschen, wir alle haben Emotionen und manchmal ist es nicht einfach, mit diesen klarzukommen.» Es sei nun an der Zeit, sich gegenseitig zu unterstützen. «Wir gewinnen nur gemeinsam», twitterte der Spanier. Der Post ist auch eine Bitte an die eigenen Fans.

Nach Bellerins Schlichtungsversuch erhielt der Schweizer zudem Besuch von drei Teamkollegen. Dies berichtet «The Atheltic» Namen nennt das Portal keine. Doch zeigt es, dass Xhaka zumindest von der Mannschaft Rückhalt erfährt. Der 27-Jährige ist bei den Kollegen durchaus beliebt und wurde von ihnen im Sommer zum Nachfolger des ehemaligen Captain Laurent Koscielny gemacht.

Eine Entschuldigung? Schwer vorstellbar

Eine Entschuldigung Xhakas lässt weiter auf sich warten. Jede Stunde die ohne ein «Sorry» verstreicht, macht diesen Schritt schwerer – bis er bald unmöglich sein dürfte. Wie das englische Boulevardblatt «The Sun» am Dienstag schrieb, soll sich Xhaka weigern, sich zu entschuldigen. Die Zeitung will von einem Telefonat von Coach Unai Emery erfahren haben, der seinen Captain angebettelt haben soll, sich endlich öffentlich zu entschuldigen. Erfolglos.

Mit Spannung wird der Mittwochabend erwartet. Arsenal ist im Liga-Cup zu Gast bei Tabellenführer Liverpool. Und was macht Xhaka am Mittwoch? Bleibt er daheim? Sitzt er auf der Bank? Oder steht er gar auf dem Feld? Klarheit darüber haben wir am Mittwoch um circa 19 Uhr, wenn Arsenal London sein Aufgebot bekannt gibt.

