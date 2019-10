YB sucht, FCB gefestigt, Thun steckt in der Krise

1. FC Basel: 9 Spiele, 7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage,

24:8 Tore, 22 Punkte





Mit dem 3:0 gegen den FC Luzern schloss der FCB das erste Saisonviertel auf Platz 1 ab, liegt nun drei Punkte vor YB. Damit war vor dem Meisterschaftsstart nicht zu rechnen gewesen. Nicht nach dem stürmischen Sommer, der im Rücktritt von Sportchef Marco Streller endete. Trotz der Turbulenzen haben sich Trainer Marcel Koller und die Mannschaft gefunden. Rotblau scheint gefestigt zu sein. Die Stürmer Kemal Ademi (6 Saisontore) und Arthur Cabral (3 Tore) sammeln Skorerpunkte. Kevin Bua ist in der Form seines Lebens. Die Routiniers (Frei, Stocker, Widmer) haben wieder Spass und die Abwehr um den sicheren Goalie Jonas Omlin ist stabiler geworden. In den letzten vier Partien blieb der FCB dreimal ohne Gegentor. Man traut Basel wieder zu, im Meisterrennen ein gewichtiges Wort mitzureden.

2. YB: 9 Spiele, 5 Siege, 4 Remis, keine Niederlage,

18:9 Tore, 19 Punkte





In der Tabelle steht nur noch bei YB die Null. Nach dem ersten Quartal verlor der Meister als einziges SL-Team kein Ligaspiel. Dass YB «nur» Zweiter ist, hat mit dem erstarkten FCB zu tun, aber auch mit dem Umbruch, den die Berner im Sommer am Kader vornehmen mussten. YB kämpfte mit den Folgen der personellen Veränderungen (Mbabu, Sow, Benito, von Bergen sind weg, Lustenberger, Sierro, Janko und Sörensen sind gekommen) und ging noch nicht so unwiderstehlich wie in der letzten Saison durch die Meisterschaft. Hinzu kam viel Verletzungspech ( u.a. Sulejmani, Lauper, Camara, Spielmann, Christopher Martins Pereira, Sierro). Immerhin fand YB nach drei Unentschieden in Folge am Samstag gegen Sion zum Siegen zurück. Nach zwei Jahren Titel-Alleingang der Berner ist die Spannung an der Tabellenspitze zurück.

3. FC St. Gallen: 9 Spiele, 5 Siege, 1 Remis,

3 Niederlagen, 18:13 Tore, 16 Punkte





Die Ostschweizer haben einen Lauf. Gegen Thun feierte das Team von Trainer Peter Zeidler den 4. Ligasieg in Serie. Nach dem Rücktritt von Tranquillo Barnetta und den Abgängen von Vincent Sierro und Majeed Ashimeru verpasste Sportchef Alain Sutter dem Kader eine Verjüngungskur. Der Altersdurchschnitt gegen Thun betrug 22,2 Jahre. Junge wie Victor Ruiz oder Boris Babic machten die Abgänge vergessen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Der FCSG war noch in keiner Saison vor Schwankungen gefeit. Oft folgte auf Sonnenschein viel Regen.

4. FC Sion: 9 Spiele, 5 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen, 14:12 Tore, 16 Punkte





«Diese Mannschaft muss Dritter werden», sagt Pajtim Kasami, der unter Trainer Stéphane Henchoz aufblühte. Aber seit zwölf Jahren hat es Sion nicht mehr geschafft, am Ende einer Saison unter den Top 3 zu stehen. Letztmals war das 2007 unter Trainer Alberto Bigon der Fall. Die aktuelle Mannschaft besitzt viel Potenzial. Mit den Verpflichtungen von Valon Behrami und Seydou Doumbia hat Präsident Christian Constantin seinen Ambitionen Nachdruck verliehen. Nach sechs Ligaspielen ohne Niederlage waren die Sittener auf gutem Weg, die Wünsche von CC zu erfüllen. Aber kaum schnupperten sie die dünne Luft oben in der Tabelle, folgten zuletzt zwei Niederlagen gegen St. Gallen und in Bern. Das erste Meisterschaftsviertel beendeten die Walliser deshalb auf Rang 4.

5. FC Zürich: 9 Spiele, 3 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen, 8:18 Tore, 11 Punkte





Gleich mehrmals in den ersten Runden hinterliess der FCZ einen inferioren Eindruck. Gegen den einen oder anderen Gegner gerieten die Zürcher arg unter die Räder: 0:4 gegen Lugano, 0:4 gegen YB und auch gegen Basel waren kein Ruhmesblatt für die Defensive. Überhaupt kassierte bisher kein anderes Team in der Super League so viele Gegentore wie der FCZ (18), nicht einmal Schlusslicht Thun (17). Aber auch in der Offensive (nur 8 Tore) blieb der FCZ weit hinter seinen Ansprüchen zurück. Die neuen Spieler (Britto, Kramer, Popovic) haben mit Ausnahme von Mimoun Mahi enttäuscht. Immerhin: Am Sonntag gewann der FCZ sein erstes Auswärtsspiel der Saison bei Servette (1:0).

6. Servette FC: 9 Spiele, 2 Siege, 4 Remis, 3 Niederlagen, 10:10 Tore, 10 Punkte





Der Aufsteiger begann stark. Sogar mit einem Ausrufezeichen in der ersten Runde gegen Meister YB (1:1). Aber nach dem guten Saisonstart holte Servette in den letzten vier Partien nur noch zwei Punkte. Ist die Aufstiegseuphorie schon früh verpufft oder reicht die Qualität im Genfer Team einfach nicht, zumal man im Sommer verzichtete, das Team für die Super League zu verstärken? Noch ist es zu früh, den Aufsteiger abzuschreiben. Den Genfern bleibt noch Zeit, sich zu akklimatisieren: Noch sind drei Viertel in der Meisterschaft zu spielen. Trainer-Routinier Alain Geiger ist der Ligaerhalt mit seinem Team zuzutrauen.

7. FC Luzern: 9 Spiele, 2 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, 7:11 Tore, 9 Punkte





«Wir sind in einem Steigerungslauf drin, sind im September besser geworden und im Oktober wollen wir noch besser sein», sagte FCL-Trainer Thomas Häberli vor dem letzten Spiel im September in Basel (0:3). Ab sofort geht es für die Zentralschweizer in den Herbst. Ob es ein goldener wird, muss sich zeigen. Neun Punkte erspielte sich der FCL in den ersten neun Runden unter Häberli, exakt gleich viele waren es vor einem Jahr unter René Weiler. Der Vorteil gegenüber dem Vorjahr: Es herrschte mehr Ruhe bislang. Aber irgendwann muss Häberli die Defizite beheben, sonst wird es rasch unruhig in der Zentralschweiz. Die dringlichste Baustelle: Zusammen mit Thun hat der FCL ( 7 Tore) die schwächste Offensive der Liga.

8. Xamax: 9 Spiele, 1 Sieg, 4 Remis, 4 Niederlagen,

9:15 Tore, 7 Punkte





Just zum Abschluss des ersten Viertels der Meisterschaft fuhr Xamax den ersten Sieg ein. Die Neuenburger gewannen beim FC Lugano 1:0. Damit gab die Mannschaft von Trainer-Neuling Joël Magnin nach neun Runden die Rote Laterne an Thun weiter. Trotz neuem Trainer und grösstenteils neuer Mannschaft ist eines im Vergleich zur letzten Saison gleich geblieben: Alles verliess sich bei Xamax wie bisher auf Oldie Raphaël Nuzzolo. Er muss und kann den Unterschied ausmachen. Ob das auf Dauer reicht, um sich aus dem Abstiegskampf herauszuhalten? Eher nicht. Im ersten Quartal kam Neuenburg auf jeden Fall nicht auf Touren. Rang 8 ist der noch schwächeren Konkurrenz zu verdanken.

9. FC Lugano: 9 Spiele, 1 Sieg, 3 Remis, 5 Niederlagen, 8:10 Tore, 6 Punkte





Wie Xamax ist auch Lugano keine Mannschaft des ersten Meisterschaftsviertels. Vor einem Jahr holten die Tessiner in den ersten neun Runden nur zwei Siege heraus. Diesmal ist es sogar nur ein Sieg. Im Normalfall kostet eine solche Bilanz einem Lugano-Trainer den Job. Bei Fabio Celestini scheint Präsident Angelo Renzetti mehr Geduld zu haben. «Celestini? Darüber sprechen wir an Weihnachten. Erst dann ziehe ich eine Bilanz», sagte der Lugano-Boss. Das war allerdings vor dem Remis gegen Aufsteiger Servette und der 0:1-Heimpleite gegen Xamax. Wer weiss, wann Renzetti Weihnachten feiert? Vielleicht setzt er sie diesmal im Oktober an.

10. FC Thun: 9 Spiele, 1 Sieg, 3 Remis, 5 Niederlagen, 7:17 Tore, 6 Punkte





«Totgesagte leben länger», heisst es. Immer wieder wurde der FC Thun in den letzten Jahren als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Immer wieder straften die Berner Oberländer diese Vorsaison-Prognosen Lügen. Thun ist nunmehr in der 10. Saison als Dauergast in der höchsten Spielklasse und war am Ende nie schlechter klassiert als auf Rang 7 (2017/18). Es war stets beeindruckend zu beobachten, wie Sportchef Andres Gerber Abgänge kompensierte und durch neue Talente ersetzte. Diesmal scheint der Substanzverlust aber zu gross. Nur sieben Tore sind zusammen mit dem FCL der schlechteste Wert in der Offensive. Und auch die Abwehr ist durchlässiger als ein Sieb. So wird es diesmal wirklich schwierig mit dem Ligaerhalt. Aber eben: Totgesagte...



Fussball