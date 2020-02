Yakin hat nicht viele Arbeitgeber zur Auswahl

Nach der Entlassung bei GC im April 2018 war Hakan Yakin arbeitslos, bis er im Sommer 2019 beim FC Schaffhausen als Assistent seines Bruder Murat Yakin unterkam. So weit, so gut. Doch plötzlich sorgt das Engagement des ehemaligen Internationalen für Wirbel, weil der «Blick» ihm einen Missbrauch der Arbeitslosenkasse vorwirft.

Umfrage Finden Sie es ok, wie Yakin sein Geld verdient? Absolut. Wenn dieses Modell legal ist, kein Problem.

Na ja. Etwas undurchsichtig scheint die Sache schon zu sein.

Alarm! Hier muss dringend über die Bücher gegangen werden.

Ende Januar veröffentlichte die Zeitung, dass der jüngere Yakin nur zu 70 Prozent angestellt und nur 2000 Franken verdienen soll. Für die Differenz kommt die Arbeitslosenkasse auf, weil der ehemalige Profi, der einst beim FCB, GC, Stuttgart und in Katar unter Vertrag war und Millionen verdient hat, mit seiner Teilzeitarbeit immer noch als teilweise arbeitslos gilt. Der «Blick» rechnete aus, dass Yakin bei GC zuletzt rund 14'000 Franken erhalten haben soll. Deshalb steht ihm der Maximalverdienst (12'350 Franken) zu.

Der Trick mit dem RAV sei im Schweizer Fussball aber keine Schaffhauser Erfindung, argumentierte FCS-Präsident Roland Klein im gleichen Artikel. Auch andere Vereine würden die Arbeitslosenkasse beanspruchen, damit arbeitslose Spieler wieder arbeiten könnten. Aber, so verteidigte sich Klein, werde auch die Arbeitslosenkasse entlastet und somit auch der Steuerzahler.

«Es gibt lediglich 20 Arbeitgeber in der Schweiz»

Yakin wehrte sich gegen die Anschuldigung, etwas Unrechtes zu tun, und sagte gegenüber Nau.ch, dass er verstehen könne, dass die eigentlich gängige Praxis für viele Leute schwierig nachvollziehbar sei. Yakin: «Es wird dabei aber übersehen, dass es im Profifussball lediglich 20 Arbeitgeber in der Schweiz gibt.»

Anzufügen ist auch: Für die meisten arbeitslosen Spieler oder Trainer ist es zudem schwierig, kurzfristig in anderen Berufen unterzukommen, da die Spieler meist sehr früh auf die Karte Fussball setzten und keine Ausbildung haben oder wenn sie eine abgeschlossen haben, jahrelang nicht in ihren Berufen tätig waren und so schwer vermittelbar sind.

Das RAV ermöglicht diese zeitlich begrenzten Zwischenlösungen, damit die Spieler vorübergehend beschäftigt werden können, bis sich wieder ein Engagement oder eine Umschulung ergibt. Yakin absolviert derzeit seine Trainerausbildung, macht die Pro Lizenz. Yakin und der FC Schaffhausen, so unmoralisch das aussehen mag, machen nichts, was gesetzlich nicht legal wäre. Und schliesslich habe Yakin, so sagt er weiter im Interview, zwei Jahrzehnte lang in die Arbeitslosenkasse einbezahlt.

Fussball