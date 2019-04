Zuerst den Gegner gefoult, dann beinahe angerotzt

Das war definitiv nicht die feine englische Art: Im Spitzenspiel Liverpool gegen Chelsea (2:0) foulte Fabinho seinen Gegenspieler Eden Hazard. Der Belgier blieb nach der Attacke liegen. Der Brasilianer bewegte sich auf Hazard zu, als wollte er sich vergewissern, ob es ihm gut ginge.

Dem war aber nicht so – im Gegenteil. Fabinho rotzte provokativ auf den Boden, nur Zentimeter neben Hazards Kopf. Der 25-jährige Brasilianer sah für diese unsportliche Aktion nicht einmal Gelb, obwohl Schiedsrichter Michael Oliver gleich neben ihm stand. Einige Chelsea-Fans gingen gar so weit, dass Fabinho Hazard getroffen hatte. Ein Beweis dafür ist bisher aber nicht aufgetaucht.

Right in front of the ref. Absolutely disgusting behaviour from fabinho. Should of been sent off. Snot rocketing on hazard after smashing through him. https://t.co/mljkDwvoke

You all are blind I swear



• Fabinho clears his nose several feet away from Hazard

• No reaction from Hazard or medical team

• Ref has a clear view of it

• Fabinho and Hazard high five like 5 mins later



You all just WANT there to be something wrongpic.twitter.com/eYNi9la4fG