«Winti gegen GC wäre doch ein schönes Derby»

Auf der einen Seite das lachende Gesicht des Siegers. Jenes des FC Sion aus der Super League. Die Walliser haben gerade eine schwierige Saison hinter sich gebracht und den Abstieg in den letzten beiden Spielen abgewendet. Auf der anderen Seite das Gesicht der Verlierer. Jenes des FC Aarau. Der Unterklassige hat seinen Kontrahenten mit Mut nervös gemacht. Aber der Traum vom Aufstieg platzte im letzten Moment doch noch.

Die Relegation zwischen Sion und Aarau 2012 sollte vorerst die letzte gewesen sein. In diesem Frühjahr kehrt der Strich nach sieben Jahren zurück. Mit 16:4 Stimmen haben die 20 Clubbosse aus der Challenge- und der Super League den Strich an einer Generalversammlung in Bern wieder aufleben lassen. Er soll wieder Adrenalin in die Meisterschaft pumpen und die Spannung für die Zuschauer erhöhen.

Ab Samstag geht es mit der zweiten Meisterschaftshälfte los.

20 Minuten hörte sich wenige Tage vor dem Start in die Rückrunde unter den Protagonisten um. Was sagen die Spieler und Sportchefs? Und warum hat FCZ-Boss Ancillo Canepa seine anfängliche Skepsis aufgegeben?

«Abstiegskampf ist nichts Schönes»

Marco Streller (FCB-Sportchef): «Ich habe das in Deutschland erlebt, wenn man gegen den Abstieg spielen muss. Das ist nicht schön. Es geht um die Existenz, aber es bringt für die Zuschauer Spannung zurück.»

«Wir waren eher dagegen»

Remo Meyer (FCL-Sportchef): «Für die Fans kommt sicher Spannung zurück, aber ob das der Sinn der Sache ist, das bezweifle ich.»

«Ich finde, zwei potenzielle Absteiger sind sehr viel»

Dennis Hediger (Captain, FC Thun): «Auf zehn Teams hochgerechnet finde ich zwei potenzielle Absteiger sehr viel. In einer 12er-Liga wäre es besser, weil es ein klassisches Mittelfeld gäbe. So ist es möglich, dass man am Ende noch zwischen Europacup und Barrage hin- und herpendelt.»

«Ich war bei der Abstimmung das Zünglein an der Waage»



Ancillo Canepa (FCZ-Präsident): «Ich war einer von jenen, die bei der Abstimmung das Zünglein an der Waage waren. Ich war anfangs skeptisch, denn als Club will man nicht noch zusätzliche Risiken eingehen, zumal 20 Prozent der Liga abstiegsgefährdet sind. Für die Challenge League ist die Barrage aber ein zusätzliches Spannungselement und extrem wichtig.»

«Den Blick in den Rückspiegel nicht vergessen»

David Zibung (FCL-Goalie): «Für die Zuschauer ist es gut, für die Spieler und Funktionäre eher kritisch. Wir liegen zwar auf Rang 5, aber das letzte Jahr hat gezeigt, dass es nicht schadet, ab und zu einen Blick in den Rückspiegel zu werfen.»

«Ich bin ein Kind des Abstiegskampfes»

Daniel Gygax (Teleclub-Experte): «Der Strich bringt die Brisanz zurück, die es eigentlich in der Challenge League braucht.»



