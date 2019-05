Vom Koch zum stürmenden Major

Als ihn der FCA nach sechs Runden als Nothelfer holte, lag der Challenge Ligist mit null (!) Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nicht wenige stellten sich bei der Präsentation am 11. September die Frage: Was will Sportchef Sandro Burki mit einem Stürmer der 36 Jahre alt, Österreicher, vereinslos und so verrückt ist, sich eine Aufstiegsprämie in den Vertrag schreiben zu lassen? Mittlerweile mussten selbst diese Skeptiker anerkennen: Maierhofer ist mit seinen elf Toren in 26 Spielen und vor allem seiner Persönlichkeit einer der Hauptverantwortlichen an der wundersamen Wende in Aarau.

Challenge League: Resultate/Tabelle Barrage-Duelle bisher der Super League/Challenge League:





2011/12

SION (SL) - Aarau (ChL) 3:0

Aarau - SION 1:0



2010/11

Bellinzona (SL) - SERVETTE (ChL) 1:0

SERVETTE - Bellinzona 3:1



2009/10

BELLINZONA (SL) - Lugano (ChL) 2:1

Lugano - BELLINZONA 0:0



2008/09

Lugano (ChL) - LUZERN (SL) 1:0

LUZERN - Lugano 5:0



2007/08

BELLINZONA (ChL) - St. Gallen (SL) 3:2

St. Gallen - BELLINZONA 0:2



2006/07

Bellinzona (ChL) - AARAU (SL) 1:2

AARAU - Bellinzona 3:1



2005/06

SION (ChL) - Xamax (SL) 0:0

Xamax - SION 0:3



2004/05

SCHAFFHAUSEN (SL) - Vaduz (ChL) 1:1

Vaduz - SCHAFFHAUSEN 0:1



2003/04

XAMAX (SL) - Vaduz (ChL) 2:0

Vaduz - XAMAX 1:2



Wer aber ist der baumlange Österreicher, den die Gegner im Strafraum wegen seiner Grösse und Gefahr im Strafraum hassen und die FCA-Fans feiern? Wer sich mit der Person Stefan Maierhofer befasst, muss sich Zeit nehmen und schnell wird klar: Die Geschichte des Stürmers lässt sich kaum in 3500 Zeichen Artikellänge quetschen, so viel hat der Stürmer erlebt, seit er 2005 vom Landesligaclub SV Langenrohr zum FC Bayern München wechselte und im September 2018 als «Major» beim FCA landete.

Von Majorhofer zum «Major»

Den Übernamen bekam er 2007 bei Greuther Fürth, weil es beim 2. Bundesligisten damals schon einen «Stefan» und auch einen «Langen» (er ist 2,02 Meter gross) in der Mannschaft gab. So riefen ihn die Kollegen erst Major-Hofer und später nur «Major». Er spielte bei den Bayern-Amateuren, kam sogar zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Für mehr reichte es neben der Star-Konkurrenz wie Roy Makaay, Claudio Pizarro und Lukas Podolski aber nicht.

2008 wurde er mit Rapid Wien österreichischer Meister, mit RB Salzburg holte er 2012 das Double. Er stürmte für diverse englische Clubs (Wolverhampton, Bristol City), 19-mal für die österreichische Nationalmannschaft. Seit 2009 erhielt er kein Aufgebot mehr, als er dem damaligen Nationaltrainer Marcel Koller wegen einer Verletzung einmal absagte. Die Wahrheit sei damals offenbar nicht so gut angekommen.

Stefan Maierhofer sieht in der Barrage durchaus Chancen gegen Xamax. (Video: 20 Minuten)

Nicht schlecht für einen, dem man keine Karriere zugetraut hat. «Meinem Vater haben sie damals gesagt: Mit dem Stefan und dem Profifussball, das erledigt sich von selber, der ist zu gross», erzählte Maierhofer der «Aargauer Zeitung» im Herbst in einem Interview. So habe er Koch gelernt und acht Jahre im Betrieb der Eltern gearbeitet. Mit 22 Jahren habe er sich auf Druck des Vaters entscheiden müssen. Maierhofer wollte aber seinen Traum als Fussball-Profi unbedingt realisieren und rief einen Berater an. Er sagte: «Ich bin der Stefan Maierhofer, gross und stark und ich will Profi werden.» Er wurde Profi und erzielte in 396 Pflichtspielen 145 Tore. Die letzten 11 haben geholfen, dass der Aufstiegstraum der Aarauer lebt.

Unternehmer und Redner

180 Minuten trennen den FC Aarau noch vor der Rückkehr in die Super League nach dem Abstieg 2015. Zu gern würde Maierhofer seine Karriere noch ein Jahr gegen hinten raus verlängern, die er so spät begonnen hat. Nötig hätte er es nicht, denn längst ist er neben dem Sport Unternehmer. Mit der Firma Sportscon bietet er eine Beratung für Sportler an. Zudem hält er Vorträge zum Thema Motivation.

«Ausgehend von meinen internationalen Erfahrungen und Erfolgen sowie meinem Lebensweg (…) beschreibe ich auf spannende und humorvolle Art, was man durch Motivation, Willenskraft und Selbstbewusstsein erreichen und damit sein Leistungspotenzial optimal ausschöpfen kann», ist dazu auf seiner Website zu lesen. Perfekt. Der Major als kabineneigener Motivator bis zum Aufstieg? «Die Leistung in den letzten Wochen jedes Einzelnen war richtig geil und in der Barrage ist jetzt alles möglich», sagt Maierhofer. Man würde ihn in Aarau zum «Colonel» befördern.

