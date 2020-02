Bayern-Star Davies landet auf Tiktok einen Hit

«I want it that way» – Bayern-Verteidiger Alphonso Davies «singt» auf Tiktok und begeistert damit das Internet. Er parodiert auf der Videoplattform eine Szene aus der Comedy-Serie «Brooklyn Nine-Nine» und beweist Humor.

Umfrage Benutzt du Tiktok? Ja, ich lade auch selber Videos hoch.

Nein, mir gefällt Tiktok nicht.

Ja, ich schaue jeden Tag Videos auf der App.

Ab und zu, wenn mir langweilig ist.

Der 19-Jährige schlüpft im Video in verschiedene Rollen und performt zum 90er-Hit der Backstreet Boys. Die Enttäuschung ist aber: Er singt nicht selber. Davies schauspielert «nur», und im Hintergrund läuft der Originalton der Serie. Die Tiktok-Community liebt das Video trotzdem: Bis jetzt hat es schon fast 30'000 Likes.

Auch ohne Playback überzeugte er bei seinem Einstand bei Bayern: Traditionsgemäss musste er da ein Ständchen singen und glänzte als Whitney Houston.

Fussball

(lai)