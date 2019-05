St. Gallen muss Xamax auf Distanz halten

GC-Fans erinnern sich dunkel daran. Ostschweizer Anhänger lieber gar nicht: Das letzte Duell zwischen GC und dem FC St. Gallen im Letzigrund endete 2:1 für GC. Es war gleichzeitig der letzte Sieg der Zürcher überhaupt in der laufenden Saison. Seit jenem 25. November 2018 siegte GC gar nicht mehr und stürzte auf den letzten Platz ab. Aber auch den Espen läuft es nicht nach Wunsch.

Dabei waren es grosse Ziele, die St. Gallen verfolgte, als Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter Giorgio Contini entliessen und Peter Zeidler als Trainer vorstellten. Eine «Granate» wie es der ehemalige TV-Mann damals noch formulierte. Sutter und Hüppi wurden nicht müde, vom Offensivfussball zu sprechen, den man in die Ostschweiz bringen wollte. Sie sprachen von einem Top-5-Team. Von Europa. Von einem vollen Kybunpark und von Spektakel. Von Menschen mit grünen Perücken, die an den Cupfinal pilgerten.

«Wir wollen öfter europäisch spielen»

Matthias Hüppi im Mai 2018

Mit diesen europäischen Träumen klappt es nicht. Und auch die Perücken für den nationalen Cup brauchte es unter Hüppi nicht. Letzte Saison schieden die Espen in der EL-Quali (ein Erbe Continis) früh aus. Dieses Jahr scheinen sie es in der aktuellen Form nicht einmal in die Qualifikation für die Europa League zu schaffen – obwohl unter Umständen sogar noch Platz 6 dafür reichen könnte.

«Wir wollen eine Top-5-Mannschaft»

Matthias Hüppi im Mai 2018

In den letzten 8 Spielen resultierte nur ein Sieg. St. Gallen hat auf Europa Boden verloren, muss sich eher nach hinten orientieren. Der Abstand auf den Barrageplatz ist auf 3 Punkte geschmolzen. Für Zeidlers Team gilt, Xamax auf Distanz zu halten. Für GC geht es um die letzte Chance, deshalb erwartet er ein topmotiviertes GC, das quasi «mit dem Messer zwischen den Zähnen» auflaufen wird.

«Hier wird wieder die Post abgehen»

Matthias Hüppi im Mai 2018

Mit 14 Treffern gehört der FCSG nach Xamax (13), dem FCZ (11) und GC (7) zu den Offensiv schwächsten Teams in der Rückrunde. Wenig zuträglich ist in dieser Situation die anfällige Defensive (20 Tore, 13 Spiele). Nur wenn Zeidler am Samstag im Letzigrund die Balance zwischen Spektakel und Pragmatismus hinkriegt, stellt GC einen unrühmlichen Rekord ein: Wie Aarau in der Saison 2009/10 wären die Zürcher dann 17 Spiele in Serie ohne Sieg. Aber Zeidler und sein Hurra-Fussball und Pragmatismus? Das wäre, als würde man eine Kuh durch ein Nadelöhr ziehen wollen.

