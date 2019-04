Magnin hat es die Sprache verschlagen

Warum es dem FCZ nicht mehr laufe, wurde Yanick Brecher nach dem 0:2 gegen den FCB gefragt. Der Torhüter hob resigniert die Schultern und sagte: «Das ist die Masterfrage.» Seit dem Rückrundenstart gewannen die Stadtzürcher noch zwei Ligaspiele und spielten zweimal unentschieden. Das 0:2 im Klassiker hingegen war bereits die fünfte Niederlage seit der Winterpause.

Brecher war nicht der einzige Spieler, der keine Antwort auf die aktuelle Baisse hatte. Die Ratlosigkeit zog sich durch die Bank. «Es ist irgendwie der Knoten drin», versuchte sich Captain Kevin Rüegg mit Erklärungen nach dem Klassiker. «Wir können nicht das Spiel aufziehen, was wir im Training machen.»

FCZ findet keine Lösungen



Trainer Ludovic Magnin hatte am Ende keine Worte mehr. Er erschien nach der Niederlage nicht an der Medienkonferenz, er sei zu heiser, liess er sich durch den Kommunikationschef entschuldigen. Nachvollziehbar, wenn man ihn über 90 Minuten schreien und reklamieren hörte. Allerdings hätte man sich auch vorstellen können, dass es ihm schlicht und einfach die Sprache verschlagen hat, weil seine Mannschaft einmal mehr nicht fähig war, das zu zeigen, was sich Magnin vorstellte. Oder vielleicht hat der FCZ-Trainer auch nur einen Moment an seine Saisonbilanz gedacht?

Die FCZ-Bilanz im 1. Viertel der Meisterschaft:

9 Spiele, 4 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen, 8:8 Tore, 15 Punkte (Rang 2)

Die FCZ-Bilanz im 2. Viertel der Meisterschaft:

9 Spiele, 2 Siege, 4 Remis, 3 Niederlagen, 18:17 Tore, 10 Punkte (Rang 4)

Die FCZ-Bilanz im 3. Viertel der Meisterschaft:

9 Spiele, 2 Siege, 2 Remis, 5 Niederlagen, 9:14 Tore, 8 Punkte (Rang 4)

«Nach jedem Spiel, das wir nicht gewinnen, wird analysiert und wir versuchen, Lösungen zu finden, aber im Moment klappt das nicht», sagte Hekuran Kryeziu nach der verpatzen Hauptprobe für den Cup-Halbfinal gegen den FCB am 25. April. Soviel Zeit bleibt sowieso nicht zum Analysieren und auch nicht, um Lösungen zu finden, denn schon am Samstag geht es für die Zürcher in der Liga gegen Schlusslicht GC schon wieder weiter. Kann man vom FCZ im Derby mit einer Reaktion rechnen? Kryeziu: «Egal, ob Derby oder nicht – wir wollen wieder einen Dreier einfahren.»

