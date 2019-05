«Die Geilheit macht es aus»

Es lief die 96. Minute am Sonntag im Brügglifeld, als den Aarauer Fans fast das Herz stillstand. Merlin Hadzi tauchte mutterseelenallein vor FCA-Keeper Djordje Nikolic auf. Sein Schuss verfehlte das Tor. Aufatmen unter den 6958 Zuschauern. Seit der 65. Minute führte Aarau gegen Rapperswil-Jona 1:0. Stefan Maierhofer hatte eine Flanke von Marco Schneuwly per Kopf verwandelt. Der Treffer hievte den FCA auf Platz 2, der die Barrage bedeutet, und den zwischenzeitlich Lausanne für sich beanspruchte, das deutlich gegen Vaduz vorn lag.

«Uf ond devo – vollendet das Märli.» Das wünschten sich die FCA-Fans von ihrer Mannschaft. Ein Schritt fehlte ihr, eine eindrückliche Aufholjagd zu einem Happy End zu bringen. Nach 11 Spielen stand Aarau mit 7 Punkten Rückstand auf das Vorletzte Chiasso auf dem Abstiegsplatz. Der Stuhl von Trainer Patrick Rahmen wackelte heftig. Eigentlich wäre jeder Trainer zu diesem Zeitpunkt entlassen worden. Aarau hielt an Rahmen fest. Was folgte war eine fulminante Aufholjagd mit 17 Siegen, 6 Remis und nur einer Niederlage.

Aber nur ein Sieg konnte für das Happy End sorgen. Und Aarau musste fighten wie eigentlich die gesamte Saison. «Ich glaube, solche Geschichte schriebt nur der Fussball», sagt Stefan Maierhofer. «Aber hinten hinaus haben wir wirklich gute Leistungen gezeigt, und stehen verdient auf diesem 2. Platz.» Aarau tanzte und feierte, als wäre der Aufstieg schon geschafft. Der Held des Tages mittendrin.

Trainer Patrick Rahmen schaut zuversichtlich den zwei Spielen in der Barrage entgegen. Für Aarau sind sie etwas «Grosses». (Video: 20 Minuten)

36 Jahre alt, Österreicher noch dazu...

Am 11. September wechselte der baumlange Österreicher nach Aarau. In seinen Vertrag liess er sich eine Aufstiegsprämie schreiben und wurde für verrückt gehalten. «Da haben wohl viele gedacht: 36 Jahre alt, Österreicher... Ich bin froh, dass ich mich beweisen konnte. Ich war überzeugt, dass wir da unten herauskommen und Grosses erreichen können.»

Auf und Davon – die Aufholjagd ist vollendet, aber nicht das Märchen. Diese Geschichte könnte weitergehen: Am Donnerstag (Hinspiel in Neuenburg) und am Sonntag (Rückspiel in Aarau) in der Barrage. Und auch der Nervenkitzel geht weiter. Perfekt für Maierhofer. Denn solche Alles-oder-Nichts-Situationen mag er: «Die Geilheit macht es aus. Die Leistung in den letzten Wochen jedes Einzeln war richtig geil und in der Barrage ist jetzt alles möglich.»

Fussball