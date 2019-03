Für den FCL geht nur schwarz oder weiss

Die Rockband Züri West trat zum 110. Geburtstag der Berner zu Ehren der langjährigen Nummer 15 unter dem Pseudonym «The Häberlis» auf. Thomas Häberli ist ausserdem bisher der einzige Spieler in der über 120-jährigen YB-Clubgeschichte, der ein Abschiedsspiel erhielt. 2009 beendete der Stürmer nach neun Jahren seine Karriere. Beliebt ist er in Bern bis heute. Geblieben sind ihm auch viele Freunde in der Bundeshauptstadt, obwohl in sein Weg später weiter nach Basel führte.

Nach der Trennung von René Weiler verschlug es den ehemaligen Stürmer nach Luzern. Gegen den FCZ und GC feierte er zum Start vier Punkte. In seinem dritten Spiel als FCL-Trainer kommt es nun zum Wiedersehen mit seiner alten Liebe. Der FCL trifft am Mittwoch (18 Uhr) im Cup-Viertelfinal auf YB.

Im Letzigrund Selbstvertrauen geholt

Es sei ein spezielles Cupspiel für ihn, sagt der 44-Jährige aus dem luzernischen Ballwill, weil er noch viele Freunde in Bern habe. Bei seinem letzten Besuch vor etwas mehr als zwei Wochen wusste er auch nicht, dass es zu so einem schnellen Wiedersehen kommen könnte. Das Duell gegen den Meister wird eine erste Bewährungsprobe für den Neuling als SL-Trainer. «Wir müssen alles tun, um in den Halbfinal zu kommen. Mit einer guten Organisation können wir auch gegen YB gewinnen», sagt Häberli.

Die Punkte aus den Spielen im Letzigrund geben Moral und Selbstvertrauen, das sieht auch David Zibung so. «Der Cup ist ein anderer Wettbewerb, aber der Sieg gegen GC ist natürlich kein Nachteil», so der FCL-Goalie. «Es ist ein Schwarz- oder-weiss-Spiel. Wir spielen zu Hause und wollen in den Halbfinal einziehen. Wir wollen diesen Cup, weil es für uns noch der einzige Weg ist, etwas zu holen.»

Erinnerungen an frühere Zeiten

Dreimal (2005, 2007, 2012) stand das Luzerner Urgestein schon in einem Cupfinal. Das Tüpfelchen auf dem i – der Titel – fehlt dem 35-Jährigen weiterhin. «Ich bin jetzt schon so lange dabei, dass es gar nichts anderes geben kann, als diesen Cup zu gewinnen, aber gegen den amtierenden Schweizer Meister wird das Weiterkommen eine Herkulesaufgabe.» Zibung zeigt sich kämpferisch: «Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten die Gegner Angst, zu uns in die Swisspor Arena zu kommen. Das ist unser Ziel, dass es in Zukunft wieder so sein wird.»

Ein Hoffnungsschimmer bleibt, denn YB und der Schweizer Cup ist keine Liebesgeschichte. Seit dem letzten Cupsieg 1987 schieden die Berner regelmässig gegen Underdogs aus. Unvergessen die Schlappen gegen Buochs und Le Mont, aber auch die Niederlage gegen Winterthur. Und auch im aktuellen Wettbewerb kam man gegen Stade Nyonnais im Achtelfinal nur knapp (1:0) weiter.

