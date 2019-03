Urs Meier, Schiedsrichter Alain Bieri erhielt per Mail Morddrohungen und wurde aufs Übelste beschimpft. Wissen Sie aus eigener Erfahrung, wie ihm zumute ist?

Es hängt davon ab, wie die Beschimpfungen ausgesprochen wurden. Ich habe Morddrohungen und Beleidigungen von englischen und rumänischen Fans erhalten und hatte lange ein Problem mit einem Servette-Fan. Ich kenne den genauen Inhalt der Mails an Alain Bieri nicht. Deshalb ist es schwierig für mich, etwas dazu zu sagen. Aber egal, wie der Wortlaut war: Es ist eine Schweinerei und man muss etwas dagegen unternehmen.

2004 haben Ihnen Tausende von englischen Fans den Tod gewünscht. Hatten Sie damals Angst – auch um Ihre Familie?

Bei mir ging es Gott sei Dank nie gegen meine Familie, sondern immer gegen mich. So war es für mich einfacher, mit der Sache umzugehen. Ich habe damals auch die Polizei eingeschaltet, aber die konnte nicht viel machen, ausser die Patrouillen zu erhöhen. Rückblickend muss ich sagen, dass ich die Mails der rumänischen Fans vielmehr als Bedrohung empfand als die der Engländer. Damals haben 5000 Anhänger vor der Botschaft ihrem Ärger Luft gemacht. Da war mir nicht mehr ganz wohl, denn es braucht nur einer durchzudrehen, damit etwas passiert.

Machte es für Sie diesbezüglich einen Unterschied, zu wissen, ob Sie richtig oder falsch entschieden hatten ?

Es spielt keine Rolle, ob man falsch- oder richtigliegt. Im Fall von England habe ich ja richtig entschieden und wurde trotzdem bedroht (Meier hatte England im EM-Viertelfinal 2004 gegen Portugal das späte Tor zum 3:2 aberkannt, Red.). Was ich sagen will: Es hilft nichts, wenn du richtiggelegen hast, ausser dass dein Gefühl besser ist.

Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger hat Strafanzeige erstattet, um seine Leute zu schützen. Hatten Sie damals auch Unterstützung vom Verband?

Nein, ich war allein unterwegs. Aber ich hätte mir Unterstützung gewünscht. Ich bin sicher, dass man dazugelernt hat. Es ist ganz wichtig, dass sich der Verband einsetzt und signalisiert, dass der Schiedsrichter unantastbar sein muss.

Wermelinger nimmt auch die Spieler und die Medien in die Pflicht und fragt sich, ob eine polemische Berichterstattung solche Leute zu Bedrohungen anstiften könnte. Kann sie es?

Natürlich! In meinem Fall hat sich sogar Premier Tony Blair hingestellt und von einem Fehlentscheid gesprochen, ohne überlegt zu haben. Die Wirkung war enorm und ich stand vier Tage lang auf den Titelseiten. Man schrieb sogar von einem Idioten-Schiri! Die Medien haben Auswirkungen auf einfache Gemüter. Darum sollten sie überlegen, was sie auslösen. Fehler gehören zum Sport.

Mit welchem Gefühl sind Sie nach den Drohungen ins Spiel gegangen? Und wie fühlt sich Alain Bieri, wenn er am Sonntag Thun gegen den FC Zürich anpfeift?

Wenn du vom Pferd fällst, musst du sofort wieder aufsteigen. Wenn du nachgibst, haben die anderen gewonnen. Ich habe damals sogar die Uefa gebeten, mich nach England zu schicken. Leider hat man das nicht gemacht. Man darf sich nicht beeinflussen lassen. Aber am Ende muss jeder das tun, was für ihn das Beste ist. Wenn ein Schiedsrichter belastet ins Spiel geht, ist er nicht frei in seinen Entscheidungen. Wenn der Druck zu gross ist, muss er eine Pause machen.



