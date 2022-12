«Anderi Liga» #34 Gegen Serbien muss die Nati «mehr Mut, Feuer und Leidenschaft» zeigen

In der neusten Podcast-Folge «Anderi Liga» sprechen Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die WM in Katar. Es geht um Enttäuschungen und Überraschungen, um mutlose Schweizer und ihr grosses Spiel am Freitagabend gegen Serbien.