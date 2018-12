Achtung, da kommt ein Rallye-Auto geflogen

Spektakuläre Unfälle prägen fast jedes Rallye-Rennen. Am diesjährigen der Rallye 2000 Viratges in Katalonien erlebten Zuschauer wegen eines Crashs Schrecksekunden. Wie ein Pfeil kommt ein Auto herangebraust, als der Pilot die Kontrolle darüber verliert. Er erwischt die Kurve nicht richtig, sein Fahrzeug prallt mit voller Wucht in eine Strassenlaterne und wird dann Richtung Zuschauer geschleudert. Die am Strassenrand stehenden Personen können blitzschnell reagieren und gerade noch ausweichen. Jemand wird zwar von herumfliegenden Teilen touchiert, kommt aber ebenfalls unverletzt davon. Dass niemand zu Schaden kam, gleicht einem Wunder. Da hatten alle Beteiligten viel Glück im Unglück und einen guten Schutzengel.

An der Rallye 2000 Viratges kommt es immer wieder zu eindrücklichen Szenen. So auch im vergangenen Jahr, als ein Pilot auf zwei Rädern gerade noch den Rank fand:

Hoy en el Rallye 2000 Viratges, una de las pruebas con más historia y tradición del país (57 ediciones), la librada del fin de semana protagonizada por Jordi Salinas. Vídeo vía @PeAChapaRacing pic.twitter.com/dO6mKl3eNp cc @Biela1958 — Kevin Muñoz (@Kevin_MRacing) 18. November 2017



