Bei diesem Crash gibt es keine Verletzten

101 gefahrene Rallyes, 10 Siege und insgesamt 36 Podestplätze: So liest sich der Palmarès von Thierry Neuville. Der 30-jährige Belgier gehört zu den Besten seines Sports. Seit nunmehr knapp sechs Jahren nimmt Neuville für das Hyundai World Rallye Team an der Weltmeisterschaft teil. Doch all diese Erfahrung schützte den Piloten nicht davor, am vergangenen Wochenende einen schweren Unfall zu bauen.

Sehen Sie im Video, wie der Belgier mit seinem Beifahrer bei der ersten Austragung der Rallye Chile die Kontrolle über sein Auto verliert und sich das Auto der beiden spektakulär mehrfach überschlägt.

Motorsport

(erh)