Dominique Aegerter setzt auf DJ Bobos Manager

Dominique Aegerter kennt ­keine Sommerpause. Während der Moto2-Betrieb einen Monat ruhte, bestritt er – wie schon seit Jahren – das 8-Stunden-Rennen von Suzuka in Japan. Rang sechs sei ein starkes Ergebnis, sagt Aegerter, weil sein Team nach dem Training eine 90-Sekunden-Strafe wegen an­geblich falscher Kennzeichnung der Reifen erhalten hatte und als letztes von 66 Trios starten musste.

Am Wochenende geht es für den Berner in der Töff-WM mit dem GP von Tschechien in Brünn weiter. Aegerter ist guter Dinge, obwohl es diese Saison erneut nicht wunschgemäss läuft. «Wir machen viele Fort­schritte, und das Projekt bei MV Agusta ist sehr interessant.»

«Grosses Potenzial als Fahrer und Werbefigur»

MV Agusta ist mit 75 Titeln in ­Fahrer- und Konstrukteurswertung eine der traditionsreichsten Marken und gab 2019 nach 42 Jahren Absenz ihr Comeback. «Wir arbeiten hart», sagt der 28-Jährige, «aber noch sind wir nicht so schnell wie die besten Teams.» Er bezeichnet sich selbst als Top-10-Fahrer, muss aber kämpfen, um unter den ersten 15 zu landen. «Das ist manchmal frustrierend.» Zwölf Punkte hat Aegerter erst gesammelt, was Rang 19 im Gesamtklassement ergibt.

Gern würde der Schweizer 2020 bei MV Agusta bleiben, aber er möchte nicht wieder mehrere Hunderttausend Franken mitbringen. «Ich will wieder Geld verdienen», sagt Aegerter. Dabei hilft ihm seit ein paar Monaten der bekannte Manager Oliver Imfeld, der bis Ende Juni während 30 Jahren DJ Bobo betreute. «Das ist eine sehr spannende Auf­gabe», sagt Imfeld. «Domi ­Aegerter hat ein grosses Potenzial als Fahrer und als Werbefigur.»

