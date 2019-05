Niki Lauda ist in der Schweiz gestorben

Seit seinem Horrorunfall, der sich am 1. August 1976 auf dem Nürburgring ereignet hatte, kämpfte Niki Lauda immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Besonders die Verätzungen seiner Lunge, die er in der Feuersbrunst beim Einatmen giftiger Gase erlitten hatte, brachten Spätfolgen mit sich.

Im letzten August musste sich Lauda deshalb einer Lungen-Transplantation unterziehen. Dieser Eingriff erfolgte in Wien. Mehrere Tage lag der Österreicher im künstlichen Koma und befand sich rund drei Monate lang in der Klinik. Nach einer Grippe-Erkrankung im Januar musste er erneut in einem Spital behandelt werden. Ab März weilte Lauda zur Rehabilitation in der Klinik Cereneo in Vitznau am Vierwaldstättersee.

Schon viel früher war der Formel-1-Legende eine Niere transplantiert worden. 1997 hatte ihm sein zwei Jahre jüngerer Bruder Florian ein Organ gespendet. Vor 14 Jahren (2005) liess die Funktion der Niere nach, weshalb eine zweite Transplantation unumgänglich wurde. Seine damalige Lebensgefährtin Birgit war die Spenderin. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr zusammen.

Todesursache noch unklar

Die gespendete Niere hat Lauda offenbar Probleme bereitet. Darum wurde er gemäss «Bild» vor drei Wochen zur Dialyse in eine Schweizer Privatklinik verlegt. Laut einer Meldung von «Tele Top» ist der Österreicher am Universitätsspital Zürich verstorben. Dies hat Laudas Familie inzwischen gegenüber «Blick» bestätigt. Sie teilte in einem zweiten Statement mit: «Er ist im Kreise seiner engsten Familie in der Universitätsklinik in Zürich friedlich eingeschlafen. In den letzten 10 Monaten waren wir jede Minute an seiner Seite. Wir haben mit ihm gelacht, geweint, gehofft und gelitten, aber schlussendlich verliessen Niki gestern seine Kräfte.»

Über die genaue Todesursache des dreifachen Formel-1-Weltmeisters wird nun in den Medien spekuliert. «Bild» wirft die Frage «Woran starb die Formel-1-Legende?» auf. Die Antwort darauf kennt die Boulevardzeitung offenbar nicht.

Motorsport

(ddu)