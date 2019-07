Lewis Hamilton turtelt mit Insta-Model

Der fünffache Weltmeister und aktuelle WM-Leader wurde am Wochenende in Los Angeles mit einer Frau gesichtet. Der 34-jährige Brite tauchte an der 40. Geburtstagsparty von US-Comedian Kevin Hart mit Instagram-Model Zahra Elise auf. Später brachte der Mercedes-Pilot die 25-jährige US-Amerikanerin nach Hause.

Obwohl Bilder den Eindruck erwecken, als könnte da mehr laufen: Hamiltons Pressesprecher sagte gegenüber der «Dailymail», dass die beiden lediglich befreundet seien. Hamilton ist seit mittlerweile vier Jahren single. Zuletzt war er mit Sängerin Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) liiert. Seither wurden dem Formel-1-Piloten zahlreiche Affären nachgesagt, unter anderem mit Winnie Harlow, Barbara Palvin, Rihanna, Nicki Minaj, Kendall Jenner, Rita Ora und Sofia Richie.

Auf Instagram schwärmte das Model von einem «ereignisreichen Wochenende»:



Während er die neueste Special-Edition seines Caps präsentiert:



(ddu)