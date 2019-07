Lüthi rempelt – und wird ausgebremst

Fuchsteufelswild ruderte er mit den Armen. Schrie und fluchte in seinen Helm und hätte sich Tom Lüthi am liebsten geschnappt. Der Spanier Xavi Vierge war beim GP von Deutschland ausser sich, nachdem er wegen einer Berührung mit dem Schweizer gestürzt und ins Kiesbett gerutscht war. Wie in der Woche zuvor schied er aus.

Und Lüthi? Der überstand die Szene zunächst unbeschadet – und doch hatte sie Folgen für den Emmentaler. Die Rennkommissäre werteten die Aktion nicht als Rennunfall, sondern als unerlaubten Rempler und bestraften Lüthi mit einer «long lap»: Er musste ganz aussen in Kurve 1 eine Zusatzschlaufe fahren. Rund drei Sekunden verlor Lüthi und damit auch den Anschluss an die Spitze. Und so wurde er auch seine WM-Führung los: Alex Marquez fuhr einen schliesslich ungefährdeten Sieg ein und grüsst nach einer Woche wieder als Leader.

Through the long lap penalty he goes! ?@ThomasLUTHI takes his sanction for the incident with @XaviVierge ?#GermanGP ?? pic.twitter.com/TZP01weenn– MotoGP ?? (@MotoGP) 7. Juli 2019

Lüthi war nach der Rückversetzung zu keiner weiteren Aufholjagd mehr fähig, aber rettete immerhin einen wertvollen 5. Platz ins Ziel, mit dem er elf WM-Punkte gewann. Zudem hielt er Augusto Fernandez und Lorenzo Baldassarri auf Distanz, baute den Vorsprung auf sie gar aus. Nach dem Rennen zeigte sich Lüthi als Sportsmann: Er fuhr direkt zur Box von Xavi Vierge und erklärte sich dem Spanier.

Dominique Aegerter erlebte einen Tag zum Vergessen und verpasste die Punkteränge als 20. klar.

Motorsport

(wie)