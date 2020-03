Lüthi startet mit grossen Ambitionen in die WM

Tom Lüthi steigt am Wochenende in Katar in seine 19. Saison, er ist längst einer der ältesten und erfahrensten Fahrer im gesamten Moto-Zirkus, dieses Jahr wird er seinen 300. GP bestreiten. In 286 Rennen seit 2002 erreichte er 65 Podestplätze und feierte 17 Siege. «Ich wusste diese Zahlen nicht auswendig. Das ist schon krass», sagt der 33-Jährige, «aber ich spüre das Alter nicht. Ich fühle mich fit wie nie.»

Umfrage Holt Tom Lüthi diese Saison den Moto2-Titel? Ja, diesmal klappts.

Nein, aber er schafft es in die Top 3.

Diese Saison wird eine grosse Enttäuschung für ihn.

Ich finde Motorsport doof.

Er habe einen perfekten Winter gehabt mit Kitesurfen in Vietnam und Skifahren in Verbier, vor allem aber mit keinen Veränderungen im Dynavolt-Intact-Team und bei seinen Betreuern. Und mit einem intensiven Fitnesstraining. «Ich habe hohe Ziele», sagt Lüthi, «und ich weiss, dass ich gute Chancen habe, um den WM-Titel zu kämpfen. Aber es gibt auch andere starke Fahrer, alles ist sehr eng.»

Seine Bezwinger sind weg

Man könnte aber auch behaupten, der Berner sei der Moto2-Topfavorit. Nach seinem erfolglosen MotoGP-Abenteuer (0 Punkte) kehrte er letztes Jahr zurück in die zweithöchste Kategorie und wurde WM-Dritter. Die beiden Fahrer, die vor ihm lagen (Álex Márquez und Brad Binder), wechselten in die Königsklasse. «Ich bin schnell», sagt Lüthi, «am wichtigsten wird aber erneut sein, konstant Topresultate herauszufahren.»

Erstmals werden 2020 sogar 20 Rennen absolviert, zum Start jedoch fehlt die MotoGP-Klasse, weil Katar wegen des Coronavirus keine Reisende aus Italien erlaubt. Im Fokus werden am Wochenende also die Moto2-Fahrer stehen. Und damit auch Tom Lüthi – 15 Jahre nach dem WM-Triumph in der damaligen 125er-Kategorie.

