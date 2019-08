So herzig kann man Papa nerven

So war das garantiert nicht geplant. Nico Rosberg, der ehemalige Mercedes-Pilot und Formel-1-Weltmeister von 2016, wollte in aller Ruhe den Grossen Preis von Ungarn analysieren, als sein Töchterchen ins Zimmer platzte. Die 3-Jährige hielt während der Live-Übertragung ihres Vaters immer wieder ihren Zauberstab in die Kamera. Indes der Papa die Situation professionell zu lösen versuchte, liess seine Tochter nicht von ihm ab und wollte unbedingt mit ihm spielen. Die komplette herzallerliebste Vater-Tochter-Szene sehen Sie oben im Video.

