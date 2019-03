Kimi Räikkönen ist jetzt auch Lehrer

Vielleicht dachte Kimi Räikkönen, er würde endlich finden, was er so lange gesucht hat: Ruhe. Rennfahrer wollte er schon immer sein, nur Rennfahrer. Der Rummel um ihn ist für Räikkönen eine lästige Begleiterscheinung seines Berufs – Formel-1-Pilot ist der 39-jährige Finne. Noch immer. In dieser Saison, die am Sonntag in ­Melbourne beginnt, bei Alfa Romeo, wie das Team Sauber nun heisst. Er trat ab von der ganz grossen Bühne, ging weg von Ferrari nach insgesamt acht Jahren. Unfreiwillig. ­Räikkönen wurde durch den 18 Jahre jüngeren Monegassen Charles Leclerc ersetzt und tauschte mit ihm den Platz.

Er ist also zurück in Hinwil, wo er seine Karriere in der ­Königsklasse 2001 begann. Seither hat sich viel getan beim Rennstall, der zwischenzeitlich vor dem Aus stand, weil das Geld fehlte. Seit der Übernahme durch die Investmentgesellschaft Longbow Finance im Sommer 2016 herrscht Aufbruchstimmung. Teamchef ­Frédéric Vasseur hat die Belegschaft von 400 auf 450 vergrössert, 30 bis 40 Positionen will er noch besetzen. Das Auto ist wieder konkurrenzfähig. Je länger die vergangene Saison dauerte, desto stärker wurde es. Das ist auch der Plan für 2019: eine stete, wohlüberlegte Steigerung. Hat Räikkönen Ruhe gesucht, ist er am falschen Ort.

Nummer 1 bei den Fans

Das Interesse an ihm ist gross. Das mag am Aufstieg des Teams liegen, vor allem aber liegts an ihm. Der Stoiker ist der beliebteste Fahrer bei den Fans. Und neuerdings auch Lehrer. Als solchen bezeichnete ihn zumindest sein ebenfalls neuer Teamkollege Antonio Giovinazzi. «Ich will von Kimi lernen», sagt der 25-jährige Italiener. Ruhig wird es also auch innerhalb des Teams nicht.

Melbourne. Grand Prix von Australien. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:23,599 (228,361 km/h). 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,038 zurück. 3. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,074. 4. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,193. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,267. 6. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1,217. 7. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda, 1,233. 8. Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 1,333. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,335. 10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,416. 11. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 1,567. 12. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,625. Ferner: 17. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 2,035. - 20 Fahrer im Training.

Zweiter Teil: 1. Hamilton 1:22,600 (231,123 km/h). 2. Bottas 0,048. 3. Verstappen 0,800. 4. Gasly 0,842. 5. Vettel 0,873. 6. Räikkönen 0,972. 7. Hülkenberg 0,974. 8. Ricciardo 1,044. 9. Leclerc 1,154. 10. Grosjean 1,214. Ferner: 15. Giovinazzi 1,693. - 20 Fahrer im Training.

Motorsport

(rha)