Fans spenden Schumacher noch heute viel Kraft

Die Nachricht erschütterte vor fünf Jahren zum Jahreswechsel die Welt: Der deutsche Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erlitt bei einem Skiunfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Erst nach Tagen ist klar, dass Schumacher den Unfall überleben wird.

Wie es ihm seitdem geht, behält seine Familie weitgehend für sich. Bekannt ist nur, dass Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt, sich mehrmals operieren lassen musste und sich lange Zeit im künstlichen Koma befand. 2014 wurde Schumacher in sein Haus in Gland am Genfersee verlegt.

Kontakt zur Fangemeinde

Doch auch wenn ein Mantel des Schweigens über Schumachers Gesundheitszustand gehüllt wird, hält die Familie fleissig Kontakt zur weiterhin grossen Fangemeinde. «Dank der sozialen Netzwerke sind wir in Kontakt mit vielen Fans», sagt Sabine Kehm, die seit Schumachers Ski-Unfall die Kommunikation für ihn führt.

Schumachers Familie wolle zum Jahreswechsel lieber ein «starkes Bild von Michael» und seinem runden Geburtstag zeichnen, als erneut an den tragischen Unfall vor fünf Jahren zu erinnern, sagt Kehm. Wie lebendig der Schumacher-Kult noch ist, zeigt eine Ausstellung im Ferrari-Museum im norditalienischen Maranello, die an Schumachers Geburtstag am Donnerstag beginnt. Unter dem schlichten Titel «Michael 50» würdigt sie die Erfolge des deutschen Rennfahrers.

The #MuseoFerrari dedicates a special exhibition to #MichaelSchumacher on the occasion of his 50th birthday: #Michael50, a mark of gratitude to the most successful Prancing Horse driver ever. #KeepFighting https://t.co/wKFHPjAANn pic.twitter.com/EujrtdNWIu — Museo Ferrari (@MuseoFerrari) 28. Dezember 2018



Ferrari will Schumacher mit der Ausstellung feiern und ihm zugleich seine Dankbarkeit ausdrücken für «den grössten Erfolg in der ganzen Geschichte» des italienischen Autobauers. Schumacher war lange für Ferrari gefahren und hatte mit den roten Flitzern von 2000 bis 2004 fünf seiner insgesamt sieben Weltmeistertitel geholt. Auch die offizielle Michael-Schumacher-App, eine Art virtuelles Schumacher-Museum mit Rennwagen in 3-D und Motorengeräuschen, geht pünktlich zum 50. Geburtstag des Ex-Rennfahrers an den Start.

Mick führt Erbe weiter

Schumachers Erbe führt sein Sohn Mick weiter, der als 14-Jähriger den schweren Unfall seines Vaters miterlebt hatte. Der heute 19-Jährige ist ebenfalls Rennfahrer. Dieses Jahr wurde er Europameister in der Formel 3, nächstes Jahr startet er in der Formel 2 und kann weiter von einem Aufstieg in die Formel 1 träumen.

Über den Formel-1-Rekordweltmeister hatte seine Familie kurz vor seinem 45. Geburtstag geschrieben: «Wir wissen alle, Michael ist ein Kämpfer und wird nicht aufgeben.»

