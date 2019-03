Seuchenjahr ist vergessen, die Freude zurück

Ende Januar hatte Tom Lüthi das Seuchenjahr 2018 in der MotoGP endgültig verarbeitet, seither blickt er nicht mehr zurück. Lüthi erlebte im Marc-VDS-Team einen üblen Machtkampf zwischen Besitzer und Teamchef, es waren unangenehme Monate mit vielen frustrierenden Erlebnissen. Nicht einmal ein WM-Punkt war ihm vergönnt.

Dominique Aegerter, der zweite Berner Moto2-Fahrer, steht vor einer Saison, die über seine Zukunft entscheiden wird. Der 28-Jährige muss froh sein, hat er noch einen Platz ergattern können, nachdem er in den letzten Jahren selten überzeugt hatte und oft durch Verletzungen zurückgeworfen worden war. Aegerter kaufte sich für deutlich über eine Viertelmillion Franken im Jahr bei MV Agusta ein, einer traditionsreichen Marke, die nach 42 Jahren ihr Comeback gibt – und nicht nur dank Legende Giacomo Agostini einst 139 Siege in der höchsten Kategorie feierte. «Wir haben noch einige Probleme und werden viel Geduld benötigen», sagt Aegerter. (fdr)

Nun fährt der Berner wieder in der zweithöchsten Kategorie, und weil er in der Moto2 zuletzt zweimal WM-Zweiter geworden war, erhielt er viele Angebote. Lüthi entschied sich für den deutschen Rennstall IntactGP, und nach einem Stotterstart im Februar fuhr er bei den Tests am letzten Wochenende auf Rang 2. «Das waren zwar nur Tests, aber wir haben sehr gut gearbeitet und sind bereit für die Saison», sagt er vor dem Auftakt am Wochenende in Katar.

Viel investiert im Winter

Mit 32 Jahren ist Lüthi einer der ältesten Fahrer im Zirkus. Er setzt im Kampf gegen die jungen Wilden auf seine Erfahrung – und hofft auf konstante Topergebnisse. «Entscheidend ist, regelmässig vorne reinzufahren und sich keine Nuller zu leisten.» Den die anderen Favoriten, teils deutlich jünger als er, könnten sich wegen ihrer riskanten Fahrweise ab und zu einen Abflug leisten.

2005 war Lüthi 125er-Weltmeister geworden, in 267 Rennen gelangen ihm 57 Podestplätze und 16 Siege. Nach einem Jahr als Hinterherfahrer in der MotoGP greift er nun wieder an. Im Winter verstärkte er das Fitnesstraining sowie das Mentalcoaching und arbeitete eng mit einem Riding Coach zusammen. «Es ist sehr eng in der Moto2, Details können entscheiden», sagt Lüthi. Und: «Ich bin gut vorbereitet, die Freude ist zurück.

