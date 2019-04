Töffpilot fliegt nach Unfall meterhoch durch die Luft

In einer Kurve ging Barry Teasdale samt Maschine zu Boden und rutschte von der Strecke. Der nachfolgende Paul McClung konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in das Motorrad von Teasdale. Er und seine Maschine wurden meterhoch in die Luft katapultiert. Der Töff überschlug sich mehrmals und landete anschliessend in den Leitplanken. Wie durch ein Wunder blieben beide Piloten von schwereren Verletzungen verschont, und auch die Streckenposten kamen mit dem Schock davon.

Motorsport

(tzi)