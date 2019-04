Tom Lüthi gewinnt in Austin

Tom Lüthi gewinnt in souveräner Art und Weise den GP der USA in Austin. Er übernahm nach acht Runden die Führung und siegt am Ende mit gut zwei Sekunden vor Teamkollege und Pole-Mann Marcel Schrötter.

Bildstrecken Lüthi hat wieder Freude auf dem Töff

Hier überholt Lüthi: Der Emmentaler schnappt sich Marquez und setzt sich an die Spitze des Feldes. (Video: SRF)



Für den 32-jährigen Emmentaler war es der erste Triumph seit September 2017, als er im GP von San Marino Rang 1 vom nachträglich wegen falschem Öl-Zusatz disqualifizierten Dominique Aegerter erbte. Total hat Lüthi nun 17 GP-Triumphe auf dem Konto.

Sturz des WM-Leaders



Da WM-Leader Lorenzo Baldassarri stürzte, kam es in der Gesamtwertung zum grossen Zusammenschluss. Der Italiener führt nach dem dritten von 19 Saisonrennen immer noch mit 50 Punkten, aber dahinter haben Lüthi (45 P.) und Schrötter (43.) mächtig Boden gutgemacht.

Ein starkes Rennen zeigte auch Dominique Aegerter, der vom 29. Startplatz aus schon nach einer Runde auf Rang 17 lag und am Ende als 14. mit seiner MV Agusta seine ersten zwei WM-Punkte in dieser Saison eroberte. Jesko Raffin beendete sein wohl letztes Rennen als Ersatzfahrer im NTS-Team als 16. knapp hinter den Punkterängen.

