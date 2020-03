Verstappen fährt trotzdem Rennen – auf der Konsole

Trotz der Absage des Formel-1-Saisonauftakts in Australien verzichten Max Verstappen und Lando Norris nicht auf ihren PS-Kick. Die beiden Piloten weichen allerdings in die virtuelle und Coronavirus-freie Welt aus. Red-Bull-Fahrer Verstappen (22) tritt in einem «All-Star Esports Battle» des Motorsport-Portals «The Race» am heutigen Sonntag (14.00 Uhr/YouTube) gegen weitere echte Rennfahrer und Videospiel-Grössen an. Unter anderen ist der frühere Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya dabei.

Umfrage Wie verbringst du dein Wochenende angesichts des Coronavirus? Ich besuche trotzdem noch Konzerte und Clubs, sofern diese nicht abgesagt bzw. geschlossen sind.

Ich gehe in Bars oder Restaurants.

Ich bleibe zuhause und vergnüge mich dort.

Ich lade Freunde ein oder gehe zu Freunden nachhause.

Gerade weiss ich echt nicht, wie ich mein Wochenende verbringen soll.

Ich treibe Sport.

Solche Gedanken muss ich mir nicht machen. Ich arbeite am Wochenende.

Mit Lernen - jetzt erst recht.

McLaren-Mann Norris (20) nimmt ebenfalls am heutigen Sonntag (17.45 Uhr/Twitch.tv und YouTube) den Kampf gegen Top-Gamer bei «Not the Aus GP» auf, das vom Gaming-Team Veloce Esports organisiert wird. Der Grand Prix in Melbourne musste wegen eines Coronavirus-Falls bei McLaren abgesagt werden.

Motorsport

(dpa)