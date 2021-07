Skateboarderin Sky Brown

Sie hätte 2020 sterben können, nun ist die 13-Jährige die Olympia-Sensation

Skateboarderin Sky Brown wird in Tokio die jüngste Britin werden, die je an an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Sollte sie Gold holen, wäre sie die jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten.