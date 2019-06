Horror-Sturz beim Naseputzen

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit hat Chris Froome direkt in die Intensivstation gebracht. Der britische Radprofi wollte sich am Mittwoch im Training während einer Abfahrt die Nase putzen und nahm deswegen eine Hand vom Lenker. «Genau in dem Moment erfasste ihn eine Böe», schilderte Ineos-Teamchef Dave Brailsford der BBC.

Froome raste mit 54 km/h ungebremst in eine Mauer - das ergab die Auswertung der Daten von Froomes Radcomputer. Dabei zog sich der in Kenia geborene Brite unter anderem den Bruch des rechten Oberschenkels, der Ellbogen und einiger Rippen zu und wurde noch am Abend auf der Intensivstation operiert. Auch das Bewusstsein soll Froome bei dem Sturz verloren haben. Ein Krankenwagen stand zur Erstversorgung zum Glück in unmittelbarer Nähe, mit dem Hubschrauber wurde Froome in die Klinik geflogen.

«Chris ist im Moment in der Chirurgie, um mehrere Frakturen zu heilen. Bitte behaltet ihn in euren Gedanken», schrieb Froomes nach St. Etienne gereiste Ehefrau Michelle noch am Mittwochabend über den Twitter-Account ihres Mannes.

Der Teamchef ist geschockt

Teamchef Brailsford wirkte auch einen Tag später noch geschockt. «Er ist in keiner guten Verfassung. Es gibt Stürze und schlimme Stürze, und das war ein schlimmer Sturz», sagte er.

Bei der in dreieinhalb Wochen beginnenden Tour de France wollte der 34-jährige Froome einen Angriff auf seinen fünften Gesamtsieg beim bedeutendsten Radsport-Wettbewerb starten. «Wir werden alles tun, um Chris dabei zu unterstützen, eine fünfte Tour zu gewinnen, seinen Platz in der Geschichte zu festigen und dem exklusiven Club der fünfmaligen Gewinner beizutreten», hatte Brailsford während der Dauphiné gegenüber dem Internetportal cyclingnews.com erklärt.

«Werde schnell wieder gesund!»

Doch dass Froome bei der 106. Tour de France nicht am Start stehen wird, geriet schnell zur Nebensache. Plötzlich sind ganz andere Dinge wichtig. «Nun muss er sich voll auf seine Genesung konzentrieren», erklärte Brailsford.

Froomes Teamkollege Geraint Thomas twitterte: «Was für eine Scheiss-Nachricht! Es ist immer schrecklich, von einem schlimmen Sturz zu hören, aber noch schlimmer ist es, wenn es einen guten Kumpel betrifft! Werde schnell wieder gesund!» Das wird voraussichtlich dauern.

Such crap news!! It's always horrible hearing about any bad crash, but even worse when it's a good mate!! Heal up quick!! #he'llbeback https://t.co/E61vKv1cPp– Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 12. Juni 2019

